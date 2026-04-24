Evotec Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 24.04.2026

Am heutigen Handelstag musste die Evotec Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,43 % im Minus. Der Kursrückgang der Evotec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,13 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,43 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Evotec insgesamt ein Minus von -11,13 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Evotec Aktie damit um -6,32 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,40 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Evotec auf +0,11 %.

Während Evotec deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,53 %. Damit gehört Evotec heute zu den auffälligeren Werten.

Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,32 % 1 Monat +33,40 % 3 Monate -11,13 % 1 Jahr -24,47 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

Stand: 24.04.2026, 13:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich Evotec vorwiegend um Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentals. Zentrale Punkte: Kritik am Zielkurs der Deutschen Bank (4,50 €) und Zweifel am CEO wegen der Quartalszahlen; der angekündigte CFO-Wechsel zu Claire Hinshelwood wird als potenzieller Wendepunkt diskutiert. Kursreaktionen zeigen Steigerungen auf Tradegate, ADR-Aktivität; Goldman-Sachs-Einschätzungen gelten als Impuls.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 927,93 Mio.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler Evotec hat ab kommenden Monat eine neue Finanzchefin. Der bisherige Finanzchef Paul Hitchin werde das Unternehmen zum 30. April 2026 verlassen, teilte Evotec am Freitag in Hamburg mit. Anlass seien …

Evotec announces a leadership transition as seasoned finance expert Claire Hinshelwood prepares to succeed outgoing CFO Paul Hitchin in guiding the company’s next growth phase.

So schlagen sich die Wettbewerber von Evotec

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,52 %.

Evotec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.