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    Besonders beachtet!

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    Evotec Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 24.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Evotec Aktie bisher Verluste von -5,43 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.

    Besonders beachtet! - Evotec Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 24.04.2026
    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

    Evotec Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.04.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Evotec Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,43 % im Minus. Der Kursrückgang der Evotec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,13 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,43 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Evotec insgesamt ein Minus von -11,13 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Evotec Aktie damit um -6,32 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,40 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Evotec auf +0,11 %.

    Während Evotec deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,53 %. Damit gehört Evotec heute zu den auffälligeren Werten.

    Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,32 %
    1 Monat +33,40 %
    3 Monate -11,13 %
    1 Jahr -24,47 %
    Stand: 24.04.2026, 13:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich Evotec vorwiegend um Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentals. Zentrale Punkte: Kritik am Zielkurs der Deutschen Bank (4,50 €) und Zweifel am CEO wegen der Quartalszahlen; der angekündigte CFO-Wechsel zu Claire Hinshelwood wird als potenzieller Wendepunkt diskutiert. Kursreaktionen zeigen Steigerungen auf Tradegate, ADR-Aktivität; Goldman-Sachs-Einschätzungen gelten als Impuls.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Evotec eingestellt.

    Zur Evotec Diskussion

    Informationen zur Evotec Aktie

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    Evotec Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Evotec

    -4,25 %
    -7,76 %
    +29,28 %
    -12,05 %
    -25,70 %
    -69,50 %
    -84,06 %
    +50,04 %
    -64,38 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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