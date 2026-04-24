🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRyanair Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Ryanair Holdings

    ROUNDUP

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ryanair zieht Flugzeuge aus Berlin ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Ryanair schließt Basis in Berlin und zieht Jets ab
    • Flugangebot am BER reduziert auf 2,2 Millionen
    • Grund sind höhere Flughafenentgelte und Steuerlast
    ROUNDUP - Ryanair zieht Flugzeuge aus Berlin ab
    Foto: Thomas Banneyer - dpa

    BERLIN/DUBLIN (dpa-AFX) - Die irische Direktfluggesellschaft Ryanair zieht ihre sieben am Hauptstadtflughafen BER stationierten Passagierjets ab und halbiert das Flugangebot. Die Basis werde zum 24. Oktober dieses Jahres geschlossen, teilte die Airline mit. Berlin werde zwar weiterhin angeflogen, jedoch mit außerhalb Deutschlands stationierten Flugzeugen. Das Verkehrsaufkommen von Ryanair am BER reduziere sich 2027 rund um die Hälfte von 4,5 auf 2,2 Millionen Passagiere.

    Die Maßnahme sei eine direkte Folge der jüngsten Ankündigung des Berliner Flughafens, die Gebühren im Zeitraum von 2027 bis 2029 erneut zu erhöhen. Dies geschehe, nachdem die ohnehin hohen Flughafenentgelte seit der Covid-Pandemie bereits um 50 Prozent gestiegen seien.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ryanair!
    Short
    24,99€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 12,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    21,45€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 10,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg wies das zurück. "Eine derartige Erhöhung der Flughafenentgelte ist nicht vorgesehen", betonte ein Sprecher. Von der Ankündigung der Fluggesellschaft sei man überrascht. Derzeit befänden sich beide Seiten in Verhandlungen.

    Crews bekommen Jobs im Netz angeboten

    Airline-Chef Eddie Wilson erklärte: "Der deutsche Luftverkehr ist nicht wettbewerbsfähig. Die Regierung räumt dies selbst ein, dennoch fehlt eine klare Strategie zur Senkung der Luftverkehrsteuer und überhöhten Flughafenentgelten." Weitere Einschnitte im Angebot aus Deutschland seien absehbar.

    Die sieben Flugzeuge will an Ryanair an kostengünstigere Flughäfen in Ländern ohne Luftverkehrsteuer verlagern. Alle Flugbesatzungsmitglieder bekämen alternative Positionen innerhalb des Ryanair-Netzwerks in ganz Europa angeboten./ceb/DP/stk

    Ryanair Holdings

    +0,60 %
    -5,40 %
    -4,11 %
    -17,03 %
    +16,83 %
    +58,08 %
    +45,56 %
    +76,33 %
    +370,88 %
    ISIN:IE00BYTBXV33WKN:A1401Z
    Ryanair Holdings direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie

    Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 23,56 auf Tradegate (24. April 2026, 12:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um -5,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 24,94 Mrd..

    Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +31,75 %/+53,00 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Ryanair zieht Flugzeuge aus Berlin ab Die irische Direktfluggesellschaft Ryanair zieht ihre sieben am Hauptstadtflughafen BER stationierten Passagierjets ab und halbiert das Flugangebot. Die Basis werde zum 24. Oktober dieses Jahres geschlossen, teilte die Airline mit. Berlin werde …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     