Die Maßnahme sei eine direkte Folge der jüngsten Ankündigung des Berliner Flughafens, die Gebühren im Zeitraum von 2027 bis 2029 erneut zu erhöhen. Dies geschehe, nachdem die ohnehin hohen Flughafenentgelte seit der Covid-Pandemie bereits um 50 Prozent gestiegen seien.

BERLIN/DUBLIN (dpa-AFX) - Die irische Direktfluggesellschaft Ryanair zieht ihre sieben am Hauptstadtflughafen BER stationierten Passagierjets ab und halbiert das Flugangebot. Die Basis werde zum 24. Oktober dieses Jahres geschlossen, teilte die Airline mit. Berlin werde zwar weiterhin angeflogen, jedoch mit außerhalb Deutschlands stationierten Flugzeugen. Das Verkehrsaufkommen von Ryanair am BER reduziere sich 2027 rund um die Hälfte von 4,5 auf 2,2 Millionen Passagiere.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg wies das zurück. "Eine derartige Erhöhung der Flughafenentgelte ist nicht vorgesehen", betonte ein Sprecher. Von der Ankündigung der Fluggesellschaft sei man überrascht. Derzeit befänden sich beide Seiten in Verhandlungen.

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Airline-Chef Eddie Wilson erklärte: "Der deutsche Luftverkehr ist nicht wettbewerbsfähig. Die Regierung räumt dies selbst ein, dennoch fehlt eine klare Strategie zur Senkung der Luftverkehrsteuer und überhöhten Flughafenentgelten." Weitere Einschnitte im Angebot aus Deutschland seien absehbar.

Die sieben Flugzeuge will an Ryanair an kostengünstigere Flughäfen in Ländern ohne Luftverkehrsteuer verlagern. Alle Flugbesatzungsmitglieder bekämen alternative Positionen innerhalb des Ryanair-Netzwerks in ganz Europa angeboten./ceb/DP/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 23,56 auf Tradegate (24. April 2026, 12:58 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um -5,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,11 %. Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 24,94 Mrd.. Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5000 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von +31,75 %/+53,00 % bedeutet.



