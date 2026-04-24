Auch Bundesrat gibt grünes Licht für Tankrabatt
Für Sie zusammengefasst
- Tankrabatt zur Entlastung der Autofahrer im Mai
- Bundestag und Bundesrat billigen Gesetzentwurf
- Steuern auf Diesel und Benzin um rund 17 Cent
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BERLIN (dpa-AFX) - Der Tankrabatt zur Entlastung der Autofahrer bei den hohen Spritpreisen kann zum 1. Mai kommen. Nachdem zuvor der Bundestag dem Gesetzentwurf zugestimmt hatte, passierte dieser auch den Bundesrat. Die zu einer Sondersitzung zusammengetretene Länderkammer verzichtete darauf, dazu den Vermittlungsausschuss anzurufen. Sie musste dem Gesetzentwurf nicht ausdrücklich zustimmen. Von Anfang Mai bis Ende Juni sollen nun die Steuern auf Diesel und Benzin um je rund 17 Cent brutto pro Liter gesenkt werden./sk/DP/jha
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