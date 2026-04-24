ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) durchteuft eine hochgradige antimonhaltige Stibnitmineralisierung mit 4,38 % Antimon (Sb) auf 7,05 Metern (m), einschließlich 3,15 m mit 9,76 % Sb

Vancouver, Kanada – 24. April 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das „Unternehmen“ oder „Antimony Resources“ oder „ATMY“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Analyseergebnisse für Bohrloch BH-25-34, das letzte Bohrloch des Programms 2025, erhalten hat, in dem eine hochgradige antimonhaltige Stibnitmineralisierung durchteuft wurde.

Das 3D-Mineralisierungsmodell für die Main Zone von Bald Hill wurde mit den im Jahr 2025 absolvierten Bohrungen aktualisiert.

Highlights

- Bohrloch BH-25-34 lieferte ein Analyseergebnis von 4,38 % Antimon (Sb) auf 7,05 Metern (m), einschließlich 3,15 m mit 9,76 % Sb.

- Mit Bohrloch BH-25-34 konnte die antimonhaltige Stibnitmineralisierung in der Main Zone nach Norden und in die Tiefe erweitert werden.

- Anhand eines aktualisierten 3D-Modells konnte ein Längsschnitt generiert werden, der Trends mit hochgradigeren Antimonanalyseergebnissen aufzeigt.

- Das Bohrprogramm 2025 umfasste insgesamt mehr als 8.000 Meter und führte zur Identifizierung einer bedeutenden Erweiterung des Potenzials der Main Zone nach Norden und in die Tiefe.

Ergebnisse

In Bohrloch BH-25-34 wurde zwischen 276,6 und 283,65 Meter (m) Tiefe 4,38 % Antimon (Sb) auf 7,05 m, einschließlich 3,15 m mit 9,76 % von 280,5 bis 283,65 m, durchteuft. Mit diesem Bohrloch wurde die nördliche Erweiterung der Main Zone erprobt.

Tabelle 1: Analyseergebnisse für Bohrloch BH-25-34

Bohrloch-Nr. BH-25-34 Standort 732589E/5066129N Probe-Nr. von (m) bis (m) Länge (m) Sb (ppm) Sb (%) Analyse*L 2303081 276,60 277,15 0,55 363 0,0363 0,02 2303082 277,15 278,00 0,85 189 0,0189 0,02 2303083 278,00 279,00 1,00 184 0,0184 0,02 2303084 279,00 280,00 1,00 457 0,0457 0,05 2303085 280,00 280,50 0,50 249 0,0249 0,01 2303086 280,50 280,95 0,45 > 500 48,3 21,73 2303087 280,95 281,95 1,00 > 500 3,3 3,30 2303088 281,95 282,70 0,75 > 500 3,65 2,74 2303089 282,70 283,65 0,95 > 500 3,14 2,98 Sb (%) 4,38 Länge 7,05 insgesamt 4,38 % Sb auf 7,05 m einschl. 9,76 % Sb auf 3,15 m

Der Schwerpunkt des Programms 2025, das mehr als 8.000 Meter umfasste, lag auf der Erweiterung der Main Zone von Bald Hill. Anhand der Standorte der Bohrungen sollte die Zone im Streichen und in die Tiefe definiert werden. Im Rahmen des Programms wurden insgesamt 34 Bohrlöcher niedergebracht; die Mineralisierung konnte über eine Strecke von mehr als 600 Metern in Nordnordwest-Südsüdost-Richtung nachgewiesen werden und wurde bis in eine Tiefe von 400 Metern durchteuft.

Die Standorte der Bohrungen 2025 sind in Abbildung 1 zu sehen.

Abbildung 1: Standorte der Bohrungen 2025. Bitte beachten Sie, dass die Spur der Mineralisierung an der Oberfläche dem kleinen Fluss von oben links nach unten rechts auf der Karte folgt.

BH-25-34, über das in dieser Pressemitteilung berichtet wird, war eines der am nördlichsten gelegenen und tiefsten niedergebrachten Bohrlöcher (Abbildungen 2 und 3). Die Ergebnisse der im Jahr 2025 absolvierten Bohrungen sind in ein 3D-Modell eingeflossen. Das Modell wird für das anschließende Definitionsbohrprogramm verwendet, das im Februar 2026 aufgenommen wurde. Das Programm wird am 28. April enden. Die Untersuchungsergebnisse dieser Bohrlöcher werden in der Einrichtung von Activation Laboratories in Stoney Creek (Ontario) verarbeitet.

Ein Nord-Süd-Längsschnitt mit den Analyseergebnissen der bislang in der Main Zone von Bald Hill ermittelten Mineralisierung ist in Abbildung 2 und in Detailansicht in Abbildung 3 zu sehen.

Abbildung 2: Längsschnitt. Bitte beachten Sie den Standort von Bohrloch BH-25-34 im nördlichen Bereich der Main Zone in einer Tiefe von ca. 250 Metern. Die Zone scheint nach Norden und Süden und in die Tiefe offen zu sein.

Abbildung 3: Detailansicht des Längsschnitts der Main Zone von Bald Hill mit dem Standort von Bohrloch BH-25-34. Bitte beachten Sie, dass Bohrloch BH-25-36 nicht abgeschlossen wurde.

Das laufende Definitionsbohrprogramm wird Ende April abgeschlossen, wobei mehr als 12.500 Meter niedergebracht wurden. Die Proben aus diesen Bohrlöchern werden derzeit verarbeitet.

Die bisherigen Bohrungen in der Main Zone von Bald Hill belaufen sich auf mehr als 25.000 Meter.

Ein vollständig finanziertes 11.000 Meter umfassendes Bohrprogramm soll Mitte Mai aufgenommen werden, das sich auf die neu entdeckten Mineralisierungszonen außerhalb der Main Zone konzentrieren wird. Es sind dies die Marcus Zone und zwei Bereiche, die von einem früheren Betreiber identifiziert, aber nicht genau erkundet wurden: die Central Zone und die South Zone.

Neue Zonen mit antimonhaltiger Stibnitmineralisierung im Jahr 2025 identifiziert

Marcus West Zone

Bei Schürfgrabungen wurde eine Mineralisierungszone auf rund 100 Metern in Nord-Süd-Richtung freigelegt. In Ausbissen an der Oberfläche kann antimonhaltiger Stibnit auf einer Mächtigkeit von mindestens 4 Metern und einer Breite von bis zu 11 Metern festgestellt werden.

BH Central

Bei Schürfgrabungen im Jahr 2014 entdeckte ein früherer Explorer ein neues Gebiet mit einer Antimonmineralisierung ungefähr 150 Meter südlich der Main Zone. Es scheint sich hierbei um eine Erweiterung der Main Zone zu handeln. Schlitzprobenahmen aus Schürfgräben ermittelten 2,8 % Sb auf 8,1 Metern. ATMY führt derzeit Schürfgrabungen in der stibnithaltigen Zone durch.

BH South

Im Jahr 2014 wurde bei Schürfgrabungen am südlichen Ende einer Antimonbodenanomalie ein neues Gebiet mit einer Antimonmineralisierung entdeckt, welches bei Schlitzprobenahmen 9,04 % Sb auf 2,6 m, einschließlich 12,32 % auf 1,7 m, lieferte. Das Gebiet liegt etwa 1,0 km in Streichrichtung südöstlich der Lagerstätte Bald Hill. ATMY konnte die stibnithaltige Zone bei jüngsten Schürfgrabungen auf mehr als 150 Metern freilegen.

Regionale Exploration

In diesem Sommer werden weitere Explorationsarbeiten auf den neu erworbenen Claims, die das Konzessionsgebiet nach Westen, Osten und Süden erweitern, absolviert. Diese sollen groß angelegte Bodenprobenahmeprogramme, Prospektionsarbeiten und Anschluss-Schürfgrabungen sowie möglicherweise Bohrungen umfassen. Eine eingehende Flugvermessung mit magnetischen und elektromagnetischen Sensoren wird derzeit geplant.

Herr Jim Atkinson, P.Geo., CEO von Antimony Resources, sagt dazu: „Wir sind der Ansicht, dass die jüngsten Bohrungen und die Entdeckung neuer mineralisierter Zonen das Mineralpotenzial des Antimonprojekts Bald Hill erhöht haben. Bohrloch BH-25-34 lieferte hochgradige Antimonergebnisse, womit die Ausmaße der Mineralisierung erweitert werden konnten. Das von Motherlode Consulting erstellte 3D-Modell hat die Lage von Zonen mit einer hochgradigen Antimonmineralisierung angezeigt, die weiter erkundet werden können. Dieses Modell wird mit den Analyseergebnissen der jüngsten Bohrungen aktualisiert, sobald diese vorliegen.“

Antimonprojekt Bald Hill – ein Projekt mit beträchtlichem Antimonressourcenpotenzial

Highlights

- Bald Hill ist eine bekannte, hochgradige Antimonlagerstätte im Süden von New Brunswick, Kanada.

- Bohrungen haben eine Antimonlagerstätte in der Main Zone mit einer Länge von über 700 Metern und einer Tiefe von mindestens 400 Metern definiert, die in alle Richtungen offen ist.

- Die Mächtigkeit der Mineralisation beträgt durchschnittlich 3 bis 4 Meter und der Gehalt durchschnittlich 3 % bis 4 % Antimon.

- NI-43-101-konformer technischer Bericht: Der potenzielle Umfang des bebohrten Gebiets aus dem technischen Bericht 2025, das als Zielgebiet unserer Exploration gilt, wird im technischen Bericht mit etwa 2,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 3 % bis 4 % Antimon angegeben1. Weitere Einzelheiten zum Potenzial des Projekts, wie es vom Verfasser des technischen Berichts beschrieben wird, finden Sie im NI 43-101, der bei SEDAR eingereicht wurde. Antimony Resources Corp. hat noch nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um diese Schätzung zu bestätigen. Die potenzielle Menge und der potenzielle Gehalt sind konzeptioneller Natur, da die Explorationen noch nicht ausreichten, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das Ziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

- Erweiterungspotenzial aufgrund kürzlich entdeckter Ziele und zusätzlicher Claims, um die das Konzessionsgebiet ergänzt wurde (in Richtung Westen, Süden und Osten).

TECHNISCHER BERICHT GEMÄẞ NATIONAL INSTRUMENT 43-101: „BALD HILL ANTIMONY PROJECT SOUTHERN NEW BRUNSWICK, CANADA NTS 21G/09“, erstellt für Antimony Resources am 2. März 2026. Verfasst von John Langton, M.Sc., P.Geo., – JPL GeoServices, Fredericton, New Brunswick, Kanada.

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Jim Atkinson, MSc., P.Geo., President und CEO von Antimony Resources Corp., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0)

Antimony Resources Corp. ist ein ausschließlich auf Antimon spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Managementteam des Unternehmens verfügt über weitreichende Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Exploration, Erschließung und Bergbau. Das Unternehmen ist bestrebt, ein bedeutender Antimonproduzent in Nordamerika zu werden.

www.antimonyresources.ca

Im Namen des Board of Directors

Jim Atkinson, CEO und President

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Anthony Simone, President, Simone Capital Inc.

416-881-5154, asimone@simonecapital.ca

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Die Antimony Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 0,772EUR auf Tradegate (24. April 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.