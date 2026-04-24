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    Sibanye-Stillwater veröffentlicht seine jährlichen Berichte, die Einladung zur Hauptversammlung und die Erklärung zur Unveränderlichkeit

    Sibanye-Stillwater veröffentlicht seine jährlichen Berichte, die Einladung zur Hauptversammlung und die Erklärung zur Unveränderlichkeit
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Johannesburg, 24. April 2026: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) freut sich mitzuteilen, dass der Integrierte Bericht 2025, der Nachhaltigkeitsbericht, der Konzernjahresabschluss, der Jahresabschluss der Gesellschaft, der Bericht über Mineralressourcen und Mineralreserven, die Einladung zur Hauptversammlung (AGM) einschließlich der zusammengefassten Jahresabschlüsse sowie weitere relevante ergänzende Unterlagen auf der Website unter https://reports.sibanyestillwater.com/2025 veröffentlicht wurden.

     

    Die Aktionäre von Sibanye-Stillwater werden darauf hingewiesen, dass die Einberufung zur Hauptversammlung (NOM) einschließlich der zusammengefassten Jahresabschlüsse für die Aktionäre heute, am 24. April 2026, versandt wird. Die Abstimmungsmodalitäten für die Hauptversammlung sind nachstehend aufgeführt.

     

    Die externen Wirtschaftsprüfer von Sibanye-Stillwater, BDO South Africa Inc., haben den Konzernabschluss und den Einzelabschluss der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr (Konzernabschluss) geprüft und dazu uneingeschränkte Bestätigungsvermerke erteilt. Die uneingeschränkten Prüfungsberichte liegen zusammen mit dem Konzernabschluss und dem Einzelabschluss der Gesellschaft am Sitz der Gruppe zur Einsichtnahme aus. Die zuvor im geprüften verkürzten vorläufigen Konzernabschluss veröffentlichten Informationen, die am 20. Februar 2026 über den Stock Exchange News Service veröffentlicht wurden, bleiben unverändert. Alle in dieser Mitteilung genannten Dokumente sind unter https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/reports/annual/ verfügbar.

     

    Darüber hinaus ist der Jahresfinanzbericht der Gruppe, der den geprüften Konzernabschluss und den Jahresabschluss der Gesellschaft enthält, ebenfalls auf dem JSE Cloudlink https://senspdf.jse.co.za/documents/2026/jse/isse/sswe/AFS2025.pdf verfügbar.

     

    Einladung zur Hauptversammlung

     

    Die Hauptversammlung der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr findet am Donnerstag, dem 28. Mai 2026, um 14:00 Uhr (CAT) vollständig über die elektronische Kommunikationsplattform (virtuell) statt. Die Hauptversammlung wird die in der Tagesordnung (NOM) aufgeführten Tagesordnungspunkte behandeln; eine Kopie der Tagesordnung ist unter https://www.sibanyestillwater.com/news-investors/shareholder-informati ... abrufbar.  

     

    Gemäß Abschnitt 59(1)(a) und (b) des südafrikanischen Unternehmensgesetzes (Gesetz Nr. 71 von 2008) in seiner geänderten Fassung (das Gesetz) und den JSE-Notierungsvorschriften hat der Vorstand von Sibanye-Stillwater die folgenden Stichtage festgelegt, um zu bestimmen, welche Aktionäre berechtigt sind:

     

    •                   die Einladung zur Hauptversammlung zu erhalten (d. h. das Datum, an dem ein Aktionär im Wertpapierregister der Gesellschaft eingetragen sein muss, um die Einladung zur Hauptversammlung zu erhalten) auf Freitag, den 17. April 2026; und
    •                   an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort abzustimmen (das Datum, an dem ein Aktionär im Wertpapierregister der Gesellschaft eingetragen sein muss, um an der Hauptversammlung teilzunehmen und dort abzustimmen) auf Freitag, den 22. Mai 2026 
    •                   Der letzte Handelstag, an dem die Stimmberechtigung erworben werden kann, ist Dienstag, der 19. Mai 2026

     

    Aktionäre von Sibanye-Stillwater, die elektronisch an der Hauptversammlung teilnehmen und/oder abstimmen möchten, müssen das Formular zur Beantragung der elektronischen Teilnahme ausfüllen, das in der Einberufung enthalten ist oder separat unter https://reports heruntergeladen werden kann.sibanyestillwater.com/2025/download/SSW-EPF25.pdf und dieses so bald wie möglich, spätestens jedoch bis Dienstag, den 26. Mai 2026,  09:00 Uhr CAT, per E-Mail an The Meeting Specialist Proprietary Limited (TMS) proxy@tmsmeetings.co.za senden.

     

    Gemäß Abschnitt 63(2)(b) des Gesetzes und der Gründungsurkunde der Gesellschaft wird die Hauptversammlung elektronisch und nicht persönlich abgehalten. Die bereitgestellten Einrichtungen für die elektronische Versammlung ermöglichen es allen Teilnehmern der Hauptversammlung, gleichzeitig und ohne Vermittler zu kommunizieren und an der Versammlung teilzunehmen. Der Leitfaden für die virtuelle Versammlung ist unter https://reports.sibanyestillwater.com/2025/download/ssw-AGM25-virtual- ... verfügbar. Die elektronische Abstimmung ist daher die einzige Möglichkeit für Aktionäre oder Bevollmächtigte von Aktionären, auf der Hauptversammlung abzustimmen.

     

    Bitte beachten Sie, dass gemäß Abschnitt 63(1) des Gesetzes die Teilnehmer der Hauptversammlung (einschließlich Bevollmächtigter) sich ausweisen müssen, bevor sie zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Stimmabgabe berechtigt sind, wie in der Einberufung näher erläutert. Als Ausweisdokumente werden beglaubigte Kopien gültiger Ausweisdokumente, Führerscheine und Reisepässe akzeptiert.

     

    Über Sibanye-Stillwater

    Sibanye-Stillwater ist ein weltweit tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio an Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist zudem einer der weltweit führenden Recycler einer Reihe von Metallen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

     

    Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Platinmetallen (PGMs: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und ein führender Goldproduzent. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Die Gruppe hat ihr Geschäftsfeld auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau ihrer Aktivitäten im Recycling und im Sekundärbergbau weltweit verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com. 

     

     

    Ansprechpartner für Investor Relations:

    E-Mail:ir@sibanyestillwater.com  

    James Wellsted

    Executive Vice President: Investor Relations und Corporate Affairs

    Tel.: +27 (0) 83 453 4014

    Website: www.sibanyestillwater.com 

     

    In Europa

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater 

    Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater      

    YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos 

    X: https://twitter.com/SIBSTILL 

     

    Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

     

    HAFTUNGSAUSSCHLUSS

     

    ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

     

    Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der „Safe-Harbor“-Bestimmungen des United -States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in dieser Präsentation enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie „wird“, „würde“, „erwarten“, „prognostizieren“, „potenziell“, „könnte“, „glauben“, „anstreben“, „voraussehen“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „schätzen“ und ähnlichen Begriffen zu erkennen.

     

    Diese zukunftsgerichteten Aussagen, darunter unter anderem solche, die sich auf die zukünftige Finanzlage, Geschäftsstrategien und andere strategische Initiativen, Geschäftsaussichten, Branchenprognosen, Produktions- und Betriebsprognosen, Klima- und ESG-bezogene Ziele und Kennzahlen sowie Pläne und Ziele für den künftigen Betrieb, die Projektfinanzierung und den Abschluss oder die erfolgreiche Integration von Akquisitionen, sind notwendigerweise Schätzungen, die die bestmögliche Einschätzung der Geschäftsleitung von Sibanye-Stillwater widerspiegeln. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf solche Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von historischen Ergebnissen oder von zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Daher sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen unter Berücksichtigung verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derjenigen, die im Integrierten Bericht 2025 von Sibanye-Stillwater und im Jahresbericht auf Formular 20-F dargelegt sind, der am 24. April 2026 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde (SEC-Aktenzeichen 333-234096). Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Präsentation. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist).

     

    Websites

    Verweise in dieser Mitteilung auf Informationen auf Websites (und/oder Social-Media-Seiten) dienen lediglich der Erleichterung der Auffindbarkeit; diese Informationen sind nicht Bestandteil dieser Mitteilung und bilden keinen Teil davon.

     

    Sibanye Stillwater Limited

    Gegründet in der Republik Südafrika, Registrierungsnummer 2014/243852/06

    Aktiencodes: SSW (JSE) und SBSW (NYSE) ISIN – ZAE000259701

    Emittentencode: SSW

    („Sibanye-Stillwater“, „das Unternehmen“ und/oder „die Gruppe“)

     

    Eingetragene Anschrift:

    Constantia Office Park

    Bridgeview House • Gebäude 11 • Erdgeschoss Ecke 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road Weltevreden Park • 1709

     

    Postanschrift:

    Private Bag X5 • Westonaria • 1780

     

    Tel. +27 11 278 9600 • Fax +27 11 278 9863

     

    Website: www.sibanyestillwater.com

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
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    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Sibanye Stillwater Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 2,67EUR auf Tradegate (24. April 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.



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