UBS stuft Safran auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran von 335 auf 310 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Triebwerkhersteller sei mit einer starken Bilanz sowie einer aus seiner Sicht konservativen Planung gut gewappnet für einen Branchenabschwung, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstagnachmittag. Die Bewertung preise allerdings einen strukturellen Aufwärtszyklus ein, den er für zunehmend unwahrscheinlich halte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 273,7EUR auf Tradegate (24. April 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Ian Douglas-Pennant
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 310
Kursziel alt: 335
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ian Douglas-Pennant
Analysiertes Unternehmen: Safran
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 310
Kursziel alt: 335
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