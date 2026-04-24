UBS stuft Safran auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran von 335 auf 310 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Triebwerkhersteller sei mit einer starken Bilanz sowie einer aus seiner Sicht konservativen Planung gut gewappnet für einen Branchenabschwung, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstagnachmittag. Die Bewertung preise allerdings einen strukturellen Aufwärtszyklus ein, den er für zunehmend unwahrscheinlich halte./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 273,7EUR auf Tradegate (24. April 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ian Douglas-Pennant

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 310

Kursziel alt: 335

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

