RBC stuft COCA-COLA CO auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola vor Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 87 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Getränkekonzern sei im aktuellen Umfeld gut positioniert, schrieb Nik Modi in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Gleichwohl müssten die Amerikaner neben der Preisgestaltung noch weitere Hebel betätigen, um den aktuellen Inflationsdruck abzumildern./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:15 / EDT
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Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 65,11EUR auf Tradegate (24. April 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Nik Modi
Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 87
Kursziel alt: 87
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nik Modi
Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 87
Kursziel alt: 87
Währung: USD
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