RBC stuft COCA-COLA CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola vor Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 87 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Getränkekonzern sei im aktuellen Umfeld gut positioniert, schrieb Nik Modi in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Gleichwohl müssten die Amerikaner neben der Preisgestaltung noch weitere Hebel betätigen, um den aktuellen Inflationsdruck abzumildern./rob/la/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 19:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 00:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 65,11EUR auf Tradegate (24. April 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Nik Modi

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 87

Kursziel alt: 87

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

