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    Briten helfen beim Bau von Mini-AKW in Tschechien

    Für Sie zusammengefasst
    • Tschechien plant Bau kleiner Atomreaktoren mit CEZ
    • Erstes SMR-Testprojekt in Temelin nahe Bayern
    • CEZ und Rolls-Royce wollen bis 2050 sechs Mini-AKW bauen
    Briten helfen beim Bau von Mini-AKW in Tschechien
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PRAG (dpa-AFX) - In Tschechien schreiten die Pläne für den Bau von kleinen Atomreaktoren voran. Vertreter des teilstaatlichen Energiekonzerns CEZ und der britischen Firma Rolls-Royce SMR unterzeichneten nun Verträge über die Vorbereitungen für Entwicklung und Bau der neuen Mini-AKW. Ein erstes Testprojekt soll am Standort Temelin entstehen, nur knapp 60 Kilometer von der Grenze zu Bayern entfernt.

    Diskussion in Deutschland

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch in Deutschland wird über die neue Technik diskutiert. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte jüngst sein Bundesland für ein Pilotprojekt ins Spiel gebracht. In der Bundesregierung aus Union und SPD ist das Thema Atomkraft indes umstritten. Deutschland war Mitte April 2023 aus der Nutzung von Kernenergie ausgestiegen.

    Weitreichende Pläne

    Der britische Konzern Rolls-Royce verfügt über Erfahrungen mit dem Bau von Nuklearreaktoren und Antrieben für Atom-U-Boote. Der tschechische Partner CEZ möchte bis 2050 bis zu sechs Mini-AKW an den Standorten bisheriger Kohlekraftwerke errichten. Doch die Pläne gehen weiter: Gemeinsam mit den Briten wolle man den europäischen Markt erobern, sagte der tschechische Industrie- und Handelsminister Karel Havlicek nach einem Treffen mit dem britischen Wirtschaftsminister Peter Kyle in Prag./hei/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rolls-Royce Holdings Aktie

    Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 49,22 auf Lang & Schwarz (24. April 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rolls-Royce Holdings Aktie um -9,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings bezifferte sich zuletzt auf 111,68 Mrd..

    Rolls-Royce Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,111GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 15,000GBP was eine Bandbreite von -10,17 %/+12,29 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Rolls-Royce Holdings - A1H81L - GB00B63H8491

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