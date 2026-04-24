Briten helfen beim Bau von Mini-AKW in Tschechien
- Tschechien plant Bau kleiner Atomreaktoren mit CEZ
- Erstes SMR-Testprojekt in Temelin nahe Bayern
- CEZ und Rolls-Royce wollen bis 2050 sechs Mini-AKW bauen
PRAG (dpa-AFX) - In Tschechien schreiten die Pläne für den Bau von kleinen Atomreaktoren voran. Vertreter des teilstaatlichen Energiekonzerns CEZ und der britischen Firma Rolls-Royce SMR unterzeichneten nun Verträge über die Vorbereitungen für Entwicklung und Bau der neuen Mini-AKW. Ein erstes Testprojekt soll am Standort Temelin entstehen, nur knapp 60 Kilometer von der Grenze zu Bayern entfernt.
Diskussion in Deutschland
Auch in Deutschland wird über die neue Technik diskutiert. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte jüngst sein Bundesland für ein Pilotprojekt ins Spiel gebracht. In der Bundesregierung aus Union und SPD ist das Thema Atomkraft indes umstritten. Deutschland war Mitte April 2023 aus der Nutzung von Kernenergie ausgestiegen.
Weitreichende Pläne
Der britische Konzern Rolls-Royce verfügt über Erfahrungen mit dem Bau von Nuklearreaktoren und Antrieben für Atom-U-Boote. Der tschechische Partner CEZ möchte bis 2050 bis zu sechs Mini-AKW an den Standorten bisheriger Kohlekraftwerke errichten. Doch die Pläne gehen weiter: Gemeinsam mit den Briten wolle man den europäischen Markt erobern, sagte der tschechische Industrie- und Handelsminister Karel Havlicek nach einem Treffen mit dem britischen Wirtschaftsminister Peter Kyle in Prag./hei/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rolls-Royce Holdings Aktie
Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 49,22 auf Lang & Schwarz (24. April 2026, 13:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rolls-Royce Holdings Aktie um -9,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings bezifferte sich zuletzt auf 111,68 Mrd..
Rolls-Royce Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,111GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 15,000GBP was eine Bandbreite von -10,17 %/+12,29 % bedeutet.
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Erneut großer Auftrag für Rolls-Royce Power Systems aus Friedrichshafen: Der Motorenhersteller aus Friedrichshafen soll neue Panzerantriebe für die Bundeswehr herstellen.
Von SWR
Erst Anfang des Jahres hatte Rolls-Royce Power Systems einen Großauftrag über https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/friedrichshafen/zeitenwende-motorenhersteller-aufruestung-panzer-rolls-royce-100.html. Nun soll der Motorenhersteller aus Friedrichshafen rund 200 neue Antriebssysteme für den Bundeswehr-Schützenpanzer Puma liefern. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um einen der größten https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/firmen-interesse-ruestung-industrie-100.html der Firmengeschichte.
Ab 2028 sollen die rund 200 Antriebssysteme mit Motoren der Rolls-Royce-Marke mtu für den Schützenpanzer Puma geliefert werden. Das Unternehmen sieht in dem Auftrag einen wichtigen Meilenstein, der die Rolle als verlässlicher Technologiepartner der Bundeswehr stärke.
2026-03-25 Rolls-Royce-Sparte und Studsvik kooperieren bei der Entwicklung von Small Modular Reactors
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/rolls-royce-sparte-und-studsvik-kooperieren-bei-der-entwicklung-von-small-modular-reactors-ce7e5ed2d08cf52d
(MT Newswires) -- Der britische Luftfahrt- und Verteidigungskonzern Rolls-Royce (RR.L) arbeitet künftig mit dem schwedischen Nukleartechnikunternehmen Studsvik (SVIK.ST) zusammen, um die Markteinführung seines Programms für kleine modulare Reaktoren (SMR) voranzutreiben.
Die Unternehmen unterzeichneten eine Absichtserklärung, die mehrere technische Bereiche abdeckt, darunter Brennstoffqualifizierung und -prüfung, Anlagen-Lebenszyklusmanagement, Hot-Cell-Technologie, Kerndesign und Betriebsmodellierung sowie Unterstützung bei regulatorischen Genehmigungsverfahren, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht.
Darüber hinaus werden die Partner die Kapazitäten und Anlagen von Studsvik im Hinblick auf den potenziellen Einsatz der fabrikmäßig gefertigten Kernkraftwerke von Rolls-Royce SMR prüfen.
Weiterhin gutes Gelingen, Gruss RS
16.03.2026 / 16:49 Uhr
DOW JONES--Airbus hat den bisher größten Auftrag für seinen Frachter A350F erhalten. Wie der Flugzeughersteller mitteilte, hat Atlas Air Worldwide Holdings 20 Exemplare der Maschine fest bestellt. Finanzielle Details nannte Airbus nicht.