DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Nestle auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nestle von 81 auf 82 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Schweizer stünden noch ganz am Anfang ihrer Kehrtwende, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie hätten jedoch eine Strategie und ein Führungsteam, dem die Anleger vertrauen könnten. Die Aktien stünden aber bereits am oberen Ende ihrer Bewertungsspanne./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 88,14EUR auf Lang & Schwarz (24. April 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 82

Kursziel alt: 81

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

