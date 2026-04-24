DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Nestle auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nestle von 81 auf 82 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Schweizer stünden noch ganz am Anfang ihrer Kehrtwende, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie hätten jedoch eine Strategie und ein Führungsteam, dem die Anleger vertrauen könnten. Die Aktien stünden aber bereits am oberen Ende ihrer Bewertungsspanne./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,94 % und einem Kurs von 88,14EUR auf Lang & Schwarz (24. April 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 82
Kursziel alt: 81
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Sykes
Analysiertes Unternehmen: Nestle
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 82
Kursziel alt: 81
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