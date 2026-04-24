DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VALEO auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Valeo mit einem Kursziel von 13 Euro auf "Hold" belassen. Der Autozulieferer habe beim organischen Wachstum überrascht, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Quartalsumsätzen. Mit Änderungen an den Markterwartungen rechnet er allerdings nicht./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,71 % und einem Kurs von 10,79EUR auf Tradegate (24. April 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christoph Laskawi

Analysiertes Unternehmen: VALEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 13

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

