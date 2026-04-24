DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VINCI auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 137 Euro auf "Buy" belassen. Der Quartalsumsatz sei stabil geblieben, schrieb Harishankar Ramamoorthy in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Fokus liege aber auf dem Auftragswachstum der Franzosen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 129EUR auf Tradegate (24. April 2026, 13:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Harishankar Ramamoorthy
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 137
Kursziel alt: 137
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harishankar Ramamoorthy
Analysiertes Unternehmen: VINCI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 137
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