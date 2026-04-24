DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VINCI auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 137 Euro auf "Buy" belassen. Der Quartalsumsatz sei stabil geblieben, schrieb Harishankar Ramamoorthy in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Fokus liege aber auf dem Auftragswachstum der Franzosen./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 129EUR auf Tradegate (24. April 2026, 13:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Harishankar Ramamoorthy

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 137

Kursziel alt: 137

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

