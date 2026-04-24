DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Safran auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Buy" belassen. Der Quartalsumsatz habe die Erwartungen um 4 Prozent übertroffen, schrieb Christophe Menard in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 274,4EUR auf Tradegate (24. April 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 365

Kursziel alt: 365

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

