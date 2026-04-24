Turbon AG: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 – Das Wichtigste für Investoren
Turbon erwartet für 2025 ein Konzernergebnis vor Steuern von rund −3 Mio. EUR. Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Werte belasten das Ergebnis deutlich.
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- Konzernergebnis vor Steuern für das Geschäftsjahr 2025 wird voraussichtlich rund −3 Mio. EUR und liegt damit unter der zuletzt veröffentlichten Prognose.
- Hauptursache sind außerplanmäßige Abschreibungen (Impairments) auf immaterielle Vermögenswerte.
- Betroffen sind insbesondere Geschäfts‑ und Firmenwerte, Markenrechte und Kundenstämme; Gründe sind aktualisierte Annahmen zur künftigen Geschäftsentwicklung, durchgeführte Werthaltigkeitstests und die Entkonsolidierung von Tochtergesellschaften.
- Die Wertminderungen sind nicht zahlungswirksam und haben keine Auswirkungen auf die Liquidität des Konzerns.
- Veröffentlichung des Konzern‑ und Jahresabschlusses für 2025 geplant am 28. April 2026 auf der Turbon-Investor‑Relations-Website.
- Ad‑hoc‑Mitteilung/Insiderinformation nach Art. 17 MAR veröffentlicht am 24. April 2026; Ansprechpartner: Rebecca Demberger, Tel. +49 2324 977 2340, info@turbon.de.
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