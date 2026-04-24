Diese Langweiler-Aktie ist ein Dividenden-König!

Der organische Umsatz, bereinigt um Währungseffekte sowie Akquisitionen und Veräußerungen, stieg um drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der verwässerte Gewinn je Aktie betrug 1,63 US-Dollar, ein Anstieg von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr, der auf einen Gewinn aus der Auflösung des Joint Ventures Glad zurückzuführen ist. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 US-Dollar, ein Plus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Procter & Gamble Company meldete für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Nettoumsatz von 21,2 Milliarden US-Dollar, ein Plus von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Procter & Gamble!

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Der operative Cashflow betrug 4,0 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn belief sich im Quartal ebenfalls auf 4,0 Milliarden US-Dollar. Die bereinigte Free-Cashflow-Produktivität lag bei 82 Prozent.

Das Unternehmen Procter & Gamble schüttete 3,2 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre aus, davon 2,5 Milliarden US-Dollar als Dividende und über 600 Millionen US-Dollar durch Aktienrückkäufe.

Langweiler-Dividendentitel? Genau das macht diese Konsum-Aktie zum Dividenden-Champion und weiterhin interessant für Einkommens-Investoren!

Denn die Anfang des Monats angekündigte Dividendenerhöhung markiert das 70. Jahr in Folge, in dem P&G die Dividende erhöht hat, und das 136. Jahr in Folge, in dem das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1890 eine Dividende ausgeschüttet hat. Damit ist P&G Dividenden-König!

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Procter & Gamble Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,81 % und einem Kurs von 128,2EUR auf Tradegate (24. April 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 134,34 $ , was einem Rückgang von -7,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer