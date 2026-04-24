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    Procter & Gamble

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    Diese Langweiler-Aktie ist ein Dividenden-König!

    Jeder kennt die Produkte des Konsum-Riesen Procter & Gamble. Ein Blick ins eigene Badezimmer dürfte da genügen. Und: Seit 136 Jahren schüttet das Unternehmen Dividende aus!

    Für Sie zusammengefasst
    Procter & Gamble - Diese Langweiler-Aktie ist ein Dividenden-König!
    Foto: Daniel Albany auf Pixabay

    Die Procter & Gamble Company meldete für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Nettoumsatz von 21,2 Milliarden US-Dollar, ein Plus von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr.

    Der organische Umsatz, bereinigt um Währungseffekte sowie Akquisitionen und Veräußerungen, stieg um drei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der verwässerte Gewinn je Aktie betrug 1,63 US-Dollar, ein Anstieg von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr, der auf einen Gewinn aus der Auflösung des Joint Ventures Glad zurückzuführen ist. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 US-Dollar, ein Plus von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr.

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    Der operative Cashflow betrug 4,0 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn belief sich im Quartal ebenfalls auf 4,0 Milliarden US-Dollar. Die bereinigte Free-Cashflow-Produktivität lag bei 82 Prozent.

    Das Unternehmen Procter & Gamble schüttete 3,2 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre aus, davon 2,5 Milliarden US-Dollar als Dividende und über 600 Millionen US-Dollar durch Aktienrückkäufe.

    Procter & Gamble

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    ISIN:US7427181091WKN:852062
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    Langweiler-Dividendentitel? Genau das macht diese Konsum-Aktie zum Dividenden-Champion und weiterhin interessant für Einkommens-Investoren!

    Denn die Anfang des Monats angekündigte Dividendenerhöhung markiert das 70. Jahr in Folge, in dem P&G die Dividende erhöht hat, und das 136. Jahr in Folge, in dem das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1890 eine Dividende ausgeschüttet hat. Damit ist P&G Dividenden-König!

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Procter & Gamble Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,81 % und einem Kurs von 128,2EUR auf Tradegate (24. April 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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