UBS stuft DEUTSCHE BANK AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 36 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seit Jahresbeginn sei die Aktie schwächer als die europäische Branche gelaufen, und für die Ende April anstehenden Quartalszahlen hätten die Frankfurter schon klare Hinweise gegeben, schrieb Mate Nemes in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Im zweiten Halbjahr sei eine Beschleunigung des Ertragswachstums wahrscheinlich./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 27,17EUR auf Tradegate (24. April 2026, 13:22 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Mate Nemes
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 36
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Mate Nemes
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE BANK AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 36
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