RBC stuft ENI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sector Perform" belassen. Mit dem ersten Quartal habe der Ölkonzern die Erwartungen verfehlt, schrieb Biraj Borkhataria am Freitag nach den Geschäftszahlen der Italiener. Die operative Dynamik sei aber stark und das Volumen für die Aktienrückkäufe steige./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:08 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,01 % und einem Kurs von 23,11EUR auf Tradegate (24. April 2026, 13:23 Uhr) gehandelt.



