DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft London Stock Exchange auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 11400 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy attestierte dem Börsenbetreiber in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar ein gutes erstes Quartal./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET
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Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 114,8EUR auf Tradegate (24. April 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Benjamin Goy
Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 114
Kursziel alt: 114
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Benjamin Goy
Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 114
Kursziel alt: 114
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