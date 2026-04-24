UBS stuft London Stock Exchange auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für London Stock Exchange von 11500 auf 11700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Michael Werner revidierte am Donnerstagnachmittag seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre bis 2028 ein wenig nach oben. Er verwies auf Aussagen des Börsenbetreibers zur Geschäftsentwicklung im ersten Quartal, die besser als erwartete Erträge in allen vier Geschäftsbereichen beinhalteten./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 114,8EUR auf Tradegate (24. April 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Werner

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 117

Kursziel alt: 115

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

