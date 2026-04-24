AKTIE IM FOKUS
Jungheinrich fallen zweistellig - Jefferies: Marge enttäuscht
- Aktien von Jungheinrich fallen bis zu 15 Prozent
- Ebit dürfte nahezu auf die Hälfte des Vorjahres schrumpfen
- Preisdruck, schwache Auslastung und Streik in Lüneburg
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Quartals-Eckdaten sind die Aktien von Jungheinrich am Freitag um bis zu 15 Prozent eingebrochen auf das tiefste Niveau seit einem Jahr. Der Spezialist für Warenlagerlogistik stellte die Anleger auf einen Einbruch des operativen Ergebnisses (Ebit) auf fast die Hälfte des Vorjahres ein. Ende März hatte Jungheinrich die Anleger bereits mit den Zielen für 2026 enttäuscht. Die Aktien hatten sich dann zwischenzeitlich aber wieder etwas erholt.
Jefferies-Analyst Lucas Ferhani rechnet nun damit, dass der Ebit-Marktkonsens für das Gesamtjahr um rund 10 Prozent sinken wird. Es habe zwar keinen expliziten Quartalskonsens gegeben, jüngste Gespräche legten allerdings höhere Markterwartungen nahe. Der deutliche Rückgang der Profitabilität sei auf Preisdruck bei intensivem Wettbewerb zurückzuführen wie auch schwache Auslastung und einen Streik am Standort Lüneburg bis Februar. Den Auftragseingang sah Ferhani allerdings über den Erwartungen, begünstigt durch Vorzieheffekte vor Preisanpassungen./ag/ajx/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jungheinrich Aktie
Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,57 % und einem Kurs von 24,72 auf Tradegate (24. April 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jungheinrich Aktie um -17,22 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,81 %.
Die Marktkapitalisierung von Jungheinrich bezifferte sich zuletzt auf 1,19 Mrd..
Jungheinrich zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +68,40 %/+92,46 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Jungheinrich - 621993 - DE0006219934
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Jungheinrich. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
MMn langfristig gute Zeiten für Kion & Jungheinrich (Kion sehe ich etwas chancenreicher, aber volatil, Jungheinrich etwas konservativer).