UBS stuft SAINT GOBAIN auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Saint-Gobain nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Sell" belassen. Die Volumina des Baustoffkonzerns hätten positiv überrascht, doch nach dem starken Zwischenbericht von Konkurrent Sika hätten die Anleger offenbar noch mehr erwartet, schrieb Julian Radlinger am Donnerstagnachmittag./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 16:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,23 % und einem Kurs von 78,38EUR auf Tradegate (24. April 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Julian Radlinger

Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

