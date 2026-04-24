UBS stuft VINCI auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vinci nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 148 Euro auf "Buy" belassen. Der Mischkonzern habe die Erwartungen vor allem im Baubereich verfehlt, was aber eher ein temporäres als ein strukturelles Problem sein sollte, schrieb Cristian Nedelcu am Donnerstagabend./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vinci Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 129,7EUR auf Tradegate (24. April 2026, 13:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Cristian Nedelcu

Analysiertes Unternehmen: VINCI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 148

Kursziel alt: 148

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

