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    Besonders beachtet!

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    ITM Power Aktie - Kurs legt am 24.04.2026 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die ITM Power Aktie bisher um +13,94 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ITM Power Aktie.

    Besonders beachtet! - ITM Power Aktie - Kurs legt am 24.04.2026 stark zu
    Foto: Bubble60 - wikimedia

    ITM Power (UK) entwickelt und produziert PEM-Elektrolyseure zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für Industrie, Energie und Mobilität. Fokus auf modulare Großanlagen (z.B. Serie „Linde/NEOM“-Projekte). Marktstellung: technologisch anerkannt, aber finanziell defizitär und hinter Nel, Plug Power, Siemens Energy, Cummins/Accelorator. USP: langjährige PEM-Spezialisierung, Kooperation mit Linde, starke F&E-Basis.

    ITM Power Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.04.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die ITM Power Aktie. Mit einer Performance von +13,94 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,87 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ITM Power Aktie. Nach einem Plus von +1,87 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1,8630, mit einem Plus von +13,94 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in ITM Power investiert war, konnte einen Gewinn von +130,30 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die ITM Power Aktie damit um +79,63 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +160,99 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ITM Power auf +159,90 %.

    ITM Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +79,63 %
    1 Monat +160,99 %
    3 Monate +130,30 %
    1 Jahr +368,44 %
    Stand: 24.04.2026, 13:35 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur ITM Power Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um ITM Power: Die Kursentwicklung pendelt um 140–142 GBX, während Short-Interest und mögliche Short-Squeeze im Fokus stehen. Auf fundamentaler Ebene berichten Threads von Vorstandskäufen (Schulz) sowie Investitionen von CEO/Technikchef, einer Umsatzziel-Erhöhung auf 43 Mio. Pfund und einem Kursziel von 110 Pence; der Auftragsbestand dürfte weiter wachsen.

    Zur ITM Power Diskussion

    Informationen zur ITM Power Aktie

    Es gibt 617 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,15 Mrd. € wert.

    Iran und die 100 USD - Totaler Öl-Wahnsinn treibt ITM Power, Zefiro Methane, thyssenkrupp, nucera und Nel ASA


    Verrückte Zeiten für Investoren. Nach einigem Hin und Her zwischen Washington und Teheran steigt die Unsicherheit über den Fortgang des Konflikts weiter an. Damit bleibt der Markt auch zum Wochenende sehr volatil, die Ölpreise der Sorte Brent …

    So schlagen sich die Wettbewerber von ITM Power

    Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,78 %. NEL ASA notiert im Plus, mit +5,83 %. Plug Power notiert im Plus, mit +0,20 %. Siemens Energy legt um +1,31 % zu

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    Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ITM Power

    +16,15 %
    +82,42 %
    +165,04 %
    +133,87 %
    +375,70 %
    +118,43 %
    -71,80 %
    +672,22 %
    -36,70 %
    ISIN:GB00B0130H42WKN:A0B57L
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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