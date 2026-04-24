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    Besonders beachtet!

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    Beyond Meat Aktie steigt - 24.04.2026

    Am 24.04.2026 ist die Beyond Meat Aktie, bisher, um +3,25 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Beyond Meat Aktie.

    Besonders beachtet! - Beyond Meat Aktie steigt - 24.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Beyond Meat ist ein Pionier im Bereich pflanzlicher Fleischalternativen, bekannt für Produkte wie den Beyond Burger. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Fleischkonsum zu reduzieren und bietet innovative, geschmacklich überzeugende Alternativen. Es konkurriert mit Unternehmen wie Impossible Foods und Quorn und hebt sich durch seine fortschrittliche Technologie zur Nachahmung von Fleischtextur und -geschmack ab.

    Beyond Meat aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.04.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Beyond Meat Aktie. Mit einer Performance von +3,25 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Beyond Meat Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -13,09 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 0,8394, mit einem Plus von +3,25 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Beyond Meat Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +8,74 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Beyond Meat Aktie damit um +25,70 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,81 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Beyond Meat +10,65 % gewonnen.

    Beyond Meat Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +25,70 %
    1 Monat +31,81 %
    3 Monate +8,74 %
    1 Jahr -63,02 %
    Stand: 24.04.2026, 13:35 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Beyond Meat Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Schwankungen und Spekulationen zur Beyond Meat-Aktie. Einige sehen das Unternehmen am Ende, andere erwarten Umsatz- und Kursimpulse durch Listungen bei zwei großen US‑Ketten. Diskussionsthemen sind Short‑Deckungen als Treiber kurzfristiger Sprints, ein laufender Ausbruchsversuch, technische Volatilität und sehr unterschiedliche Kursziele.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Beyond Meat eingestellt.

    Zur Beyond Meat Diskussion

    Informationen zur Beyond Meat Aktie

    Es gibt 464 Mio. Beyond Meat Aktien. Damit ist das Unternehmen 389,11 Mio. € wert.

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    Ob die Beyond Meat Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beyond Meat Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Beyond Meat

    +1,14 %
    +25,70 %
    +31,81 %
    +8,74 %
    -63,02 %
    -93,54 %
    -99,25 %
    -98,60 %
    ISIN:US08862E1091WKN:A2N7XQ
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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