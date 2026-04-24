Beyond Meat Aktie steigt - 24.04.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Beyond Meat Aktie. Mit einer Performance von +3,25 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Beyond Meat Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -13,09 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 0,8394€, mit einem Plus von +3,25 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Beyond Meat ist ein Pionier im Bereich pflanzlicher Fleischalternativen, bekannt für Produkte wie den Beyond Burger. Das Unternehmen zielt darauf ab, den Fleischkonsum zu reduzieren und bietet innovative, geschmacklich überzeugende Alternativen. Es konkurriert mit Unternehmen wie Impossible Foods und Quorn und hebt sich durch seine fortschrittliche Technologie zur Nachahmung von Fleischtextur und -geschmack ab.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Beyond Meat Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +8,74 %.

Allein seit letzter Woche ist die Beyond Meat Aktie damit um +25,70 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,81 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Beyond Meat +10,65 % gewonnen.

Beyond Meat Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +25,70 % 1 Monat +31,81 % 3 Monate +8,74 % 1 Jahr -63,02 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Beyond Meat Aktie

Stand: 24.04.2026, 13:35 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Schwankungen und Spekulationen zur Beyond Meat-Aktie. Einige sehen das Unternehmen am Ende, andere erwarten Umsatz- und Kursimpulse durch Listungen bei zwei großen US‑Ketten. Diskussionsthemen sind Short‑Deckungen als Treiber kurzfristiger Sprints, ein laufender Ausbruchsversuch, technische Volatilität und sehr unterschiedliche Kursziele.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Beyond Meat eingestellt.

Informationen zur Beyond Meat Aktie

Es gibt 464 Mio. Beyond Meat Aktien. Damit ist das Unternehmen 389,11 Mio. € wert.

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Ob die Beyond Meat Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Beyond Meat Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.