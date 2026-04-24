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    Besonders beachtet!

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    E.ON Aktie heute mit Dividendenabschlag -2,74 % - 24.04.2026

    Am 24.04.2026 ist die E.ON Aktie, bisher, um -2,74 % gefallen. Heute mit Dividendenabschlag.

    Besonders beachtet! - E.ON Aktie heute mit Dividendenabschlag -2,74 % - 24.04.2026
    Foto: Mona Wenisch - dpa

    E.ON ist ein führender europäischer Energiekonzern mit Fokus auf Strom- und Gasnetze sowie Energiedienstleistungen für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Kerngeschäft: Netzbetrieb, Vertrieb, dezentrale Energielösungen. Starke Marktstellung in Deutschland und Europa. Wichtige Wettbewerber: RWE, EnBW, Vattenfall, Engie, Iberdrola. USP: Größe im regulierten Netzgeschäft, Kundenbasis, Energiewende-Know-how.

    E.ON aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.04.2026

    Die E.ON Aktie handelt heute Ex-Dividende. Mit einer Performance von -2,74 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, dadurch deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,25 %, geht es heute bei der E.ON Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die E.ON Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +11,90 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,45 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,97 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei E.ON auf +17,39 %.

    E.ON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,45 %
    1 Monat +2,97 %
    3 Monate +11,90 %
    1 Jahr +25,41 %

    Stand: 24.04.2026, 13:42 Uhr

    Informationen zur E.ON Aktie

    Es gibt 3 Mrd. E.ON Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,89 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 24.04. - TecDAX stark +1,33 %

     

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

     

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Enel, ENGIE und Co.

    Enel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,38 %. ENGIE notiert im Minus, mit -0,52 %. RWE notiert im Minus, mit -0,99 %. Iberdrola legt um +0,10 % zu

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    Ob die E.ON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur E.ON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

     

     

    E.ON

    -3,28 %
    -3,45 %
    +2,97 %
    +11,90 %
    +25,41 %
    +57,87 %
    +86,26 %
    +124,72 %
    +1.248,81 %
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Besonders beachtet! E.ON Aktie heute mit Dividendenabschlag -2,74 % - 24.04.2026 Am 24.04.2026 ist die E.ON Aktie, bisher, um -2,74 % gefallen. Heute mit Dividendenabschlag.
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