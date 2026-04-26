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    Nicht mal Sex bleibt billig

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    China in Kondom-Panik: 60 Millionen Klicks nach Preiswarnung

    Eine Warnung vor steigenden Kondompreisen sorgt in China für enorme Resonanz. Millionen Aufrufe und Spekulationen über Hamsterkäufe zeigen, wie stark Alltagsprodukte auf geopolitische Krisen reagieren.

    Nicht mal Sex bleibt billig - China in Kondom-Panik: 60 Millionen Klicks nach Preiswarnung
    Foto: ALEXANDRA RADU - newscom

    Die Folgen des Iran-Kriegs erreichen inzwischen selbst das Schlafzimmer. In China verbreitet sich die Warnung vor steigenden Kondompreisen viral. Der Hashtag "Kondompreise steigen" kam auf der Plattform Weibo binnen kurzer Zeit auf mehr als 60 Millionen Aufrufe und löste Spekulationen über mögliche Hamsterkäufe aus. Viele Nutzer kommentierten, dass die geopolitische Krise nun sogar intime Alltagsbereiche treffe.

    Auslöser war eine Warnung des malaysischen Herstellers Karex, nach eigenen Angaben weltgrößter Kondomproduzent. Firmenchef Goh Miah Kiat erklärte laut Reuters, das Unternehmen plane Preiserhöhungen von 20 bis 30 Prozent. Sollten die Lieferkettenprobleme durch den Krieg im Nahen Osten anhalten, könnten die Preise noch stärker steigen. Karex produziert jährlich mehr als fünf Milliarden Kondome und beliefert große Marken wie Durex und Trojan.

    Hintergrund sind gestiegene Kosten entlang der gesamten Lieferkette. Für Kondome und Verpackungen werden petrochemische Stoffe wie Latex, Kunststoffe, Ammoniak oder Silikonöl benötigt. Genau diese Rohstoffe stehen seit den Spannungen im Nahen Osten unter Preisdruck. Hinzu kommen teurere Transporte und längere Lieferzeiten. Nach Angaben des Unternehmens liegen derzeit deutlich mehr Waren auf Schiffen, die ihre Zielmärkte noch nicht erreicht haben.

     

    In chinesischen Netzwerken reagierten viele Nutzer mit Spott und Pragmatismus. Ein Kommentar lautete: "Ein paar Dutzend Yuan für ein Kondom sind hundertmal kostengünstiger als die Erziehung eines Kindes für eine Million Yuan." Andere forderten dazu auf, Vorräte anzulegen.

    Die Debatte trifft China in einem politisch heiklen Moment. Die Regierung versucht seit Jahren, die sinkende Geburtenrate zu stoppen und die Folgen der alternden Bevölkerung abzufedern. Im vergangenen Jahr erreichten die Geburten ein Rekordtief. Gleichzeitig wurde Anfang 2026 eine langjährige Steuerbefreiung für Verhütungsmittel gestrichen. Kondome und Antibabypillen unterliegen nun dem regulären Mehrwertsteuersatz von 13 Prozent.

    Sollten die Preise nun zusätzlich steigen, würde das nicht nur Verbraucher belasten. Es wäre auch ein weiteres Beispiel dafür, wie globale Konflikte inzwischen bis tief in den Alltag der Menschen hineinwirken.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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