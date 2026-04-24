TUI Aktie unter Verkaufsdruck - 24.04.2026

Die TUI Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,38 % auf 6,4520€. Damit verliert die Aktie -0,2260 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der TUI Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,97 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,38 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei TUI abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -30,56 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die TUI Aktie damit um -12,10 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,60 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei TUI auf -29,78 %.

TUI Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,10 % 1 Monat -7,60 % 3 Monate -30,56 % 1 Jahr +1,36 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

Stand: 24.04.2026, 13:45 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursentwicklung der TUI-Aktie und deren Fundamentaldaten. Kernpunkte sind eine mögliche Beeinflussung durch fallende Öl-/Kerosinpreise und deren Folgen für Profitabilität, ein EBIT-Rückgang dominiert durch Umsatzrückgang statt Kosten, sowie eine zu starre Kostenbasis. Diskussionen zu Hedging, Leerverkäufer-Signale und mögliche Eskalationen geopolitischer Risiken (Bab el-Mandab, Iran/USA) beeinflussen die Aussicht. Streiks belasten die Nachfrage.

Informationen zur TUI Aktie

Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,29 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von easyJet, Booking Holdings und Co.

easyJet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,70 %. Booking Holdings notiert im Plus, mit +0,20 %. Airbnb Registered (A) notiert im Minus, mit -0,10 %.

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Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.