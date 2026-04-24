BERNSTEIN RESEARCH stuft INTEL CORP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel nach Zahlen und Ausblick von 60 auf 65 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Chipkonzern habe sehr stark abgeschnitten, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Betrachtung des Zahlenwerks. Während er mit Blick auf die einzelnen Geschäftsfelder schon mit einer positiven Umsatzentwicklung in der Sparte Rechenzentren gerechnet habe, sei es für ihn schon überraschender gekommen, dass Intel im Geschäft mit Produkten für Endanwender die Erwartungen derart übertroffen habe. Insgesamt sei die Nachfrage offensichtlich weiter robust. Zudem hätten die Unternehmensziele die Markterwartungen klar übertroffen./rob/la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 03:04 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +27,10 % und einem Kurs von 72,61EUR auf Tradegate (24. April 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 65,00 $ , was einem Rückgang von -22,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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