Börsen Update
Börsen Update Europa - 24.04. - TecDAX stark +1,70 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 24.204,03 PKT und gewinnt bisher +0,51 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +3,11 %, Deutsche Telekom +1,31 %, GEA Group +1,24 %
Flop-Werte: Rheinmetall -3,48 %, Bayer -2,97 %, E.ON -2,83 %
Der MDAX bewegt sich bei 30.483,97 PKT und fällt um -0,75 %.
Top-Werte: AIXTRON +4,41 %, Sartorius Vz. +1,62 %, United Internet +1,41 %
Flop-Werte: Jungheinrich -12,84 %, flatexDEGIRO -5,93 %, Schaeffler -5,92 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:51) bei 3.688,17 PKT und steigt um +1,70 %.
Top-Werte: ATOSS Software +6,87 %, SMA Solar Technology +6,30 %, AIXTRON +4,41 %
Flop-Werte: HENSOLDT -5,53 %, Evotec -4,03 %, Draegerwerk -3,22 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.896,48 PKT und steigt um +0,68 %.
Top-Werte: ASML Holding +3,38 %, Infineon Technologies +3,11 %, L'Oreal +2,28 %
Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -4,08 %, Rheinmetall -3,48 %, Bayer -2,97 %
Der ATX steht bei 5.782,34 PKT und verliert bisher -0,68 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +11,89 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,45 %, Palfinger +1,08 %
Flop-Werte: Oesterreichische Post -5,95 %, BAWAG Group -3,48 %, voestalpine -2,33 %
Der SMI steht aktuell (13:59:27) bei 13.201,89 PKT und steigt um +0,20 %.
Top-Werte: Nestle +1,91 %, Swisscom +1,84 %, Holcim +1,52 %
Flop-Werte: Lonza Group -2,89 %, Sika -1,79 %, Novartis -1,52 %
Der CAC 40 steht bei 8.188,97 PKT und gewinnt bisher +0,24 %.
Top-Werte: Bureau Veritas +2,78 %, STMicroelectronics +2,75 %, L'Oreal +2,28 %
Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -4,08 %, EssilorLuxottica -2,87 %, Renault -2,70 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (12:28:25) bei 3.099,65 PKT und fällt um -0,47 %.
Top-Werte: Telia Company +3,76 %, Volvo Registered (B) +2,46 %, Securitas Shs(B) +1,12 %
Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -3,41 %, SSAB Registered (A) -1,62 %, AstraZeneca -1,55 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.550,00 PKT und fällt um -0,54 %.
Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +7,28 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +3,04 %, Viohalco +2,19 %
Flop-Werte: Jumbo -0,80 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,17 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,12 %
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