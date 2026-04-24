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    Besonders beachtet!

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    HCA Healthcare Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 24.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die HCA Healthcare Aktie bisher Verluste von -7,89 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HCA Healthcare Aktie.

    Besonders beachtet! - HCA Healthcare Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 24.04.2026
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    HCA Healthcare ist einer der größten privaten Krankenhausbetreiber in den USA mit Akutkliniken, Ambulanzen und OP-Zentren. Fokus: Allgemein- und Spezialmedizin, Notfallversorgung, Telemedizin. Starke Marktstellung im Sunbelt, hohe Skaleneffekte und datengetriebene Prozessoptimierung. Wichtige Wettbewerber: Tenet Healthcare, Universal Health Services, Community Health Systems. USP: Größe, Effizienz, profitabler Fokus auf wachstumsstarke Regionen.

    HCA Healthcare aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 24.04.2026

    Mit einer Performance von -7,89 % musste die HCA Healthcare Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,77 %, geht es heute bei der HCA Healthcare Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei HCA Healthcare insgesamt ein Minus von -6,26 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HCA Healthcare Aktie damit um -9,58 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,41 %. Im Jahr 2026 gab es für HCA Healthcare bisher ein Minus von -6,70 %.

    Während HCA Healthcare deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,41 %.

    HCA Healthcare Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,58 %
    1 Monat -12,41 %
    3 Monate -6,26 %
    1 Jahr +38,74 %
    Stand: 24.04.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur HCA Healthcare Aktie

    Es gibt 224 Mio. HCA Healthcare Aktien. Damit ist das Unternehmen 91,19 Mrd.EUR € wert.

    HCA Healthcare Reports First Quarter 2026 Results


    HCA Healthcare, Inc. (NYSE: HCA) today announced financial and operating results for the first quarter ended March 31, 2026. Key first quarter metrics (all percentage changes compare 1Q 2026 to 1Q 2025 unless otherwise noted): Revenues increased 4.3 …

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    Ob die HCA Healthcare Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HCA Healthcare Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HCA Healthcare

    -6,63 %
    -7,36 %
    -10,87 %
    -4,20 %
    +39,50 %
    +59,40 %
    +147,21 %
    +466,69 %
    +1.580,71 %
    ISIN:US40412C1018WKN:A1JFMW
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    Verfasst von Markt Bote
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