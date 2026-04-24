🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Klingbeil

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Seriöse Gegenfinanzierung für Steuerentlastungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Klare Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen
    • Seröse Gegenfinanzierung als Bedingung des Ministers
    • Kritik an Unionmodell zugunsten von Spitzenverdienern
    Klingbeil - Seriöse Gegenfinanzierung für Steuerentlastungen
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil dringt auf eine deutliche Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen bei der geplanten Steuerreform. "Das ist der geeinte Wille in der Koalition", sagte der SPD-Chef in Berlin. "Ich lege Wert darauf, dass es eine spürbare Entlastung auch ist." Er betonte zudem: "Meine Bedingung ist aber auch eine seriöse Gegenfinanzierung."

    Klingbeil äußerte sich zurückhaltend zu Vorschlägen zweier Unionspolitiker für eine Reform. Er sehe erste Berechnungen, die zeigten, dass dieses Modell eher Spitzenverdiener entlasten würde. "Das ist mein Weg nicht." Der Minister wies zudem auf eine erforderliche Gegenfinanzierung hin. "Einfach zu sagen, 30 Milliarden nehmen wir aus Subventionen oder anderen Quellen, so kann ich keinen Haushalt aufstellen."

    Die Unions-Finanzpolitiker Yannick Bury (CDU) und Florian Dorn (CSU) hatten ein Konzept für eine Reform vorgelegt, das auf Entlastungen von 25 bis 30 Milliarden Euro im Jahr zielt. Dabei sollten auch höhere Einkommen entlastet werden, indem auch der Solidaritätszuschlag abgeschafft wird. Das Konzept enthält zur Gegenfinanzierung Vorschläge wie den Abbau von Subventionen./sam/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Klingbeil Seriöse Gegenfinanzierung für Steuerentlastungen Bundesfinanzminister Lars Klingbeil dringt auf eine deutliche Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen bei der geplanten Steuerreform. "Das ist der geeinte Wille in der Koalition", sagte der SPD-Chef in Berlin. "Ich lege Wert darauf, dass es eine …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     