UBS stuft ASOS auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Asos mit einem Kursziel von 240 Pence auf "Neutral" belassen. Das erste Geschäftshalbjahr des Online-Modehändlers habe die Erwartungen erfüllt, und der Ausblick sei bestätigt worden, schrieb Yashraj Rajani in einer Einschätzung vom Donnerstag./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,87 % und einem Kurs von 3,015EUR auf Tradegate (24. April 2026, 13:26 Uhr) gehandelt.