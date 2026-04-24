UBS stuft NATIONAL GRID auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat National Grid mit einem Kursziel von 1160 Pence auf "Sell" belassen. Bei den Mitte Mai anstehenden, vorläufigen Jahreszahlen des Netzbetreibers seien keine Überraschungen bezüglich der Ziele für das neue Geschäftsjahr zu erwarten, schrieb Mark Freshney am Donnerstag in seinem Ausblick. Denn dazu habe das Management sich bereits geäußert. Zum Anlagevotum verwies Freshney auf die hohe Bewertung./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 11:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 15,01EUR auf Tradegate (24. April 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Mark Freshney

Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 11,6

Kursziel alt: 11,6

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

