UBS stuft NATIONAL GRID auf 'Sell'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat National Grid mit einem Kursziel von 1160 Pence auf "Sell" belassen. Bei den Mitte Mai anstehenden, vorläufigen Jahreszahlen des Netzbetreibers seien keine Überraschungen bezüglich der Ziele für das neue Geschäftsjahr zu erwarten, schrieb Mark Freshney am Donnerstag in seinem Ausblick. Denn dazu habe das Management sich bereits geäußert. Zum Anlagevotum verwies Freshney auf die hohe Bewertung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 11:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 15,01EUR auf Tradegate (24. April 2026, 13:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Mark Freshney
Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 11,6
Kursziel alt: 11,6
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Mark Freshney
Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 11,6
Kursziel alt: 11,6
Währung: GBP
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