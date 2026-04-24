UBS stuft NOKIA auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nokia mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Quartalsumsatz des Netzwerkausrüsters habe die Konsensschätzung verfehlt, während das operative Ergebnis (Ebit) darüber gelegen habe, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstag./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,80 % und einem Kurs von 9,098EUR auf Tradegate (24. April 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: NOKIA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5,50

Kursziel alt: 5,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5,50 $ , was einem Rückgang von -38,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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