UBS stuft NOKIA auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nokia mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Quartalsumsatz des Netzwerkausrüsters habe die Konsensschätzung verfehlt, während das operative Ergebnis (Ebit) darüber gelegen habe, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,80 % und einem Kurs von 9,098EUR auf Tradegate (24. April 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5,50
Kursziel alt: 5,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5,50
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