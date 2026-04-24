Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin fällt auf 78.260 USD – ist die Rallye jetzt vorbei? - 24.04.26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,03 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 78.604,69USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -0,08 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,03 %, Solana SOL/USD änderte sich um +0,07 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +2,53 %, ETH/USD um -0,82 %, SOL/USD um -0,74 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um +0,42 %.
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