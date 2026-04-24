UBS stuft Relx auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Relx mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Buy" belassen. Der Fachverlag und Datenbankanbieter habe trotz der Auswirkungen des Nahostkonflikts einen soliden Jahresstart hingelegt, schrieb Jo Barnet-Lamb in seiner Einschätzung vom Donnerstag./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 30,78EUR auf Tradegate (24. April 2026, 13:22 Uhr) gehandelt.