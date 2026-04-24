UBS stuft VALEO auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Valeo nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Neutral" belassen. Der Autozulieferer habe die Erwartungen erfüllt, schrieb David Lesne in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 17:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Valeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,57 % und einem Kurs von 10,81EUR auf Tradegate (24. April 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Lesne

Analysiertes Unternehmen: VALEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 11

Kursziel alt: 11

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

