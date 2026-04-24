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    Kiew entlässt Kommandeure wegen verfälschter Lageberichte

    Für Sie zusammengefasst
    • Generalstab enthebt zwei Offiziere wegen Falschberichten
    • Versorgung östlich Oskil mit Booten und Drohnen
    • Bilder ausgemergelter Soldaten lösen Ermittlungen aus
    Kiew entlässt Kommandeure wegen verfälschter Lageberichte
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW/KUPJANSK (dpa-AFX) - Der ukrainische Generalstab hat zwei hochrangige Offiziere wegen verfälschter Lageberichte aus dem Frontgebiet in der Region Charkiw ihres Postens enthoben. Das bisherige Kommando habe "die reale Lage verschleiert, eine Reihe von Stellungen ging verloren und es wurden Fehler bei der Versorgung von Soldaten begangen", teilte der Generalstab in sozialen Netzwerken mit. Ausgewechselt wurde neben dem Kommandeur der 14. mechanisierten Sonderbrigade auch der Chef des übergeordneten 10. Armeekorps.

    Den Angaben nach handelt es sich um Frontabschnitte östlich des Flusses Oskil bei der Stadt Kupjansk. Mit Booten und Transportdrohnen werde dort die Versorgung der ukrainischen Einheiten sichergestellt, die durch "systematische Luft- und Raketenangriffe des Gegners" auf die Flussübergänge erschwert sei. Gegen die ehemalige Führung der 14. Sonderbrigade seien dienstliche Ermittlungen eingeleitet worden.

    Bilder halb verhungerter ukrainischer Soldaten

    Tags zuvor hatte die Tochter eines Militärangehörigen mit der Veröffentlichung von Bildern ausgemergelter Soldaten auf die erschwerte Versorgungslage aufmerksam gemacht. "Die Jungs sind ohne Essen und Wasser! Die Kämpfer werden vor Hunger ohnmächtig, trinken Regenwasser", schrieb sie bei Threads. Das Verteidigungsministerium in Kiew reagierte umgehend.

    Das Gebiet um die Städte Kupjansk und der über den Oskil liegenden Nachbarstadt Kupjansk-Wuslowyj ist seit Monaten hart umkämpft. Der Kreml hatte bereits die Eroberung von Kupjansk für sich beansprucht, was unter anderem durch Aufnahmen von Präsident Wolodymyr Selenskyj am Ortseingang widerlegt wurde. Immer wieder zurückgewiesen wurde auch die Moskauer Behauptung, dass ukrainische Truppenteile auf dem Ostufer des Oskil faktisch eingeschlossen seien und nicht mehr versorgt werden könnten.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/jha






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