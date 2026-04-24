UBS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 384 Franken auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern habe die Erwartungen insgesamt erfüllt, schrieb Matthew Weston in seiner Einschätzung vom Donnerstag./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:47 / GMT
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Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 351,0EUR auf TTMzero (24. April 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 384
Kursziel alt: 384
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 384
Kursziel alt: 384
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
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