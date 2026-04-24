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    Procter & Gamble überrascht positiv und bestätigt Ziele trotz Unsicherheiten

    Für Sie zusammengefasst
    • Bereinigter Umsatz stieg im Quartal um 3 Prozent
    • Beauty-Geschäft wuchs im Quartal deutlich um 7 Prozent
    • Bruttomarge sank auf 49,5 Prozent wegen höherer Kosten
    Procter & Gamble überrascht positiv und bestätigt Ziele trotz Unsicherheiten
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    CINCINNATI (dpa-AFX) - Dank überraschend starker Geschäfte im Beauty-Segment hat der US-Konsumgüterriese Procter & Gamble (P&G) im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen. Der um Zukäufe und Wechselkurseffekte bereinigte Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3 Prozent auf 21,2 Milliarden US-Dollar (18,1 Mrd Euro), teilte der Konzern am Freitag in Cincinnati mit. Es war das stärkste Wachstum aus eigener Kraft seit mehr als einem Jahr. Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel zu.

    Der seit Jahresbeginn amtierenden P&G-Chef Shailesh Jejurikar zeigte sich optimistisch für das Gesamtjahr, trotz des "herausfordernden geopolitischen und wirtschaftlichen Umfelds". Mit Blick auf das abgelaufene dritte Quartal sprach er von einer "soliden Beschleunigung" des Umsatzwachstums über alle Produktkategorien und Regionen hinweg.

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    Besonders deutlich war das Wachstum allerdings mit 7 Prozent im Beauty-Geschäft, zu dem etwa die Haarpflege-Marken Pantene Pro-V, Herbal Essence und Head & Shoulders zählen. Die Jahresziele bestätigte das Management, erwartet allerdings höhere Rohstoffkosten von 150 Millionen Dollar nach Steuern.

    Bereits im abgelaufenen Jahresviertel belasteten höhere Kosten, sowie die Tatsache, dass vor allem der Absatz von margenschwächeren Produkten stieg, weswegen die Bruttomarge sich von 51 auf 49,5 Prozent verschlechterte. Vor Steuern verdiente P&G mit knapp 5 Milliarden Dollar rund 7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn stieg lediglich um 4 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar./lew/err/jha/

    Procter & Gamble

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Procter & Gamble Aktie

    Die Procter & Gamble Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,66 % und einem Kurs von 128,0 auf Tradegate (24. April 2026, 14:21 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Procter & Gamble Aktie um +5,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Procter & Gamble bezifferte sich zuletzt auf 297,89 Mrd..

    Procter & Gamble zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2280. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7600 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 177,00USD.




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