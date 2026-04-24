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    JEFFERIES stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Buy'

    JEFFERIES stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Buy'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SMA Solar von 57 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse rechnet mit einem soliden Auftragseingang im ersten Quartal, wie er am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Das Geschäft mit Photovoltaik-Kraftwerken sei momentan "spielentscheidend"./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 07:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 07:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,48 % und einem Kurs von 52,60EUR auf Tradegate (24. April 2026, 14:22 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Constantin Hesse
    Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 58
    Kursziel alt: 57
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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