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    +1.450 Prozent

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    Die 10 besten ETFs der vergangenen Dekade

    Diese ETFs brachten die meiste Rendite in den letzten zehn Jahren. Wer nur auf den breiten Markt setzte, verpasste eine historische ETF-Rallye: Denn die Performancegewinner kamen fast alle aus einem einzigen Sektor.

    +1.450 Prozent - Die 10 besten ETFs der vergangenen Dekade
    Foto: CFOTO - CFOTO

    Diese Liste dürfte viele Anleger überraschen. Die renditestärksten ETFs der vergangenen zehn Jahre waren keine defensiven Allrounder, keine Dividendenklassiker und auch keine breiten Welt-ETFs, sondern Themen-ETFs. Die großen Gewinner kamen dabei fast geschlossen aus den Bereichen Halbleiter und Technologie.

    An der Spitze steht laut YCharts der VanEck Semiconductor ETF (SMH). Zwischen dem 1. April 2016 und dem 31. März 2026 erzielte der ETF eine Gesamtrendite von 1.450,32 Prozent. Annualisiert entspricht das 31,54 Prozent pro Jahr. Das ist eine Rendite, die aus 10.000 Euro rechnerisch mehr als 145.000 Euro gemacht hätte – vor Kosten, Steuern und Währungseffekten.

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    VanEck Semiconductor ETF

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    ISIN:US92189F6768WKN:A2AHNW
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    Dahinter folgen weitere Halbleiter-ETFs: Der iShares Semiconductor ETF (SOXX) (WKN: 724776) kommt auf 1.090,05 Prozent Gesamtrendite, der Invesco Semiconductors ETF (PSE) auf 1.042,80 Prozent. Auch der SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) lieferte mit 667,87 Prozent ein starkes Ergebnis.

    Erst danach tauchen breiter gefasste Technologie-ETFs auf. Der ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) erreichte 611,78 Prozent, der iShares US Technology ETF (IYW) 609,43 Prozent. Auch der Vanguard Information Technology ETF (VGT), der Fidelity MSCI Information Technology ETF (FTEC) und der SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) liegen mit mehr als 570 Prozent weit vorne.

    Auffällig sind die deutlichen Unterschiede bei den Kosten. Während der FTEC und der VGT Nettokostenquoten von 0,08 bzw. 0,09 Prozent ausweisen, kommt der ARK auf 0,76 Prozent. Die Rangliste zeigt vor allem eines: Wer früh auf Chips und US-Technologie setzte, wurde außergewöhnlich belohnt.

    Die Kehrseite: Vergangene Renditen sind keine Garantie für die Zukunft. Gerade Halbleiter-ETFs können stark schwanken. Doch die Botschaft dieser 10-Jahres-Liste ist eindeutig: In der letzten Dekade führte kaum ein Weg an Tech vorbei.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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