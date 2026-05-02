Die 10 besten ETFs der vergangenen Dekade

Diese Liste dürfte viele Anleger überraschen. Die renditestärksten ETFs der vergangenen zehn Jahre waren keine defensiven Allrounder, keine Dividendenklassiker und auch keine breiten Welt-ETFs, sondern Themen-ETFs. Die großen Gewinner kamen dabei fast geschlossen aus den Bereichen Halbleiter und Technologie.

An der Spitze steht laut YCharts der VanEck Semiconductor ETF (SMH) . Zwischen dem 1. April 2016 und dem 31. März 2026 erzielte der ETF eine Gesamtrendite von 1.450,32 Prozent. Annualisiert entspricht das 31,54 Prozent pro Jahr. Das ist eine Rendite, die aus 10.000 Euro rechnerisch mehr als 145.000 Euro gemacht hätte – vor Kosten, Steuern und Währungseffekten.