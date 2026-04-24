UBS stuft Sartorius Vorzuege auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sartorius mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Neutral" belassen. Der Umsatz im ersten Quartal habe den Erwartungen entsprochen, das operative Ergebnis (Ebitda) hingegen enttäuscht, schrieb Matthew Weston in seiner zweiten Einschätzung des Zwischenberichts vom Donnerstagabend./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 18:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 218,7EUR auf Tradegate (24. April 2026, 14:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 240

Kursziel alt: 240

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

