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    Besonders beachtet!

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    Amazon Aktie heute im Plus (221,40€) - 24.04.2026

    Am 24.04.2026 ist die Amazon Aktie, bisher, um +1,47 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Amazon Aktie.

    Besonders beachtet! - Amazon Aktie heute im Plus (221,40€) - 24.04.2026
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - 283687856

    Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.

    Wie hat sich die Amazon-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Amazon. Mit einer Performance von +1,47 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,07 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Amazon Aktie. Nach einem Plus von +0,07 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 221,40. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Amazon investiert war, konnte einen Gewinn von +10,39 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,74 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,98 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Amazon einen Anstieg von +12,19 %.

    Amazon Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,74 %
    1 Monat +22,98 %
    3 Monate +10,39 %
    1 Jahr +36,95 %
    Stand: 24.04.2026, 14:37 Uhr

    Informationen zur Amazon Aktie

    Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,39 Bil. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Amazon

    eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,14 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,74 %. MercadoLibre notiert im Plus, mit +0,65 %. JD.com legt um +0,39 % zu Alibaba Group notiert im Plus, mit +0,89 %.

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    Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amazon

    +1,56 %
    +4,74 %
    +22,98 %
    +10,39 %
    +36,95 %
    +124,43 %
    +57,82 %
    +691,57 %
    +321.059,42 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866
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