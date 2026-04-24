Nokia - Aktie zieht deutlich an - 24.04.2026

Die Nokia Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,84 % auf 9,1900€. Damit gewinnt die Aktie +0,3400 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,63 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nokia Aktie. Nach einem Plus von +5,63 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 9,1900€, mit einem Plus von +3,84 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Nokia ist ein Telekommunikationsausrüster mit Fokus auf Netzwerkinfrastruktur, 5G, Cloud- und IoT-Lösungen für Netzbetreiber und Industrie. Marktstellung: global bedeutender, aber nicht führender Player hinter Ericsson und Huawei. Wichtige Konkurrenten: Ericsson, Huawei, ZTE, Cisco. Stärken: breite 5G-Portfoliobreite, starke Patentbasis, gute Position in westlichen Märkten ohne Huawei.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Nokia über einen Zuwachs von +60,99 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Nokia Aktie damit um +6,06 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +34,63 %. Im Jahr 2026 gab es für Nokia bisher ein Plus von +66,36 %.

Nokia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,06 % 1 Monat +34,63 % 3 Monate +60,99 % 1 Jahr +105,68 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nokia Aktie

Stand: 24.04.2026, 14:39 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Treiber der Nokia-Kursbewegung: starke Nachfrage nach optischen Datacenter-Netzen (Ausblick 2027–2029), die Bedeutung des Nvidia-Deals/AI‑RAN als spekulativer Kurstreiber, unauffällige Q1-Zahlen, relativ günstige Bewertung trotz Rally, Risiken durch kostenintensive Mobilfunksparte und Vergleiche zu Ciena.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nokia eingestellt.

Informationen zur Nokia Aktie

Es gibt 6 Mrd. Nokia Aktien. Damit ist das Unternehmen 52,99 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,62 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Plus, mit +0,06 %.

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Ob die Nokia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nokia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.