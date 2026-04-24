Aktien New York Ausblick
Nasdaq mit weiterer Rekordrally - Intel begeistert
- Nasdaq-Rally durch KI-Ergebnisse drängt Iran-Sorgen
- Intel steuert auf Rekordhoch wegen starker Quartale
- Ölpreise sanken nach Aussicht auf US-Iran-Gespräche
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordrally der überwiegend mit Technologie-Aktien bestückten Nasdaq-Börse dürfte sich am Freitag fortsetzen. Durch KI getriebene starke Quartalszahlen und Ausblicke aus der Branche drängten Sorgen über die Hängepartie im Iran-Krieg zurück. Zudem bleibt die Hoffnung auf weitere Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran.
Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte ein mit der Angelegenheit vertrauter Beamter, dass der iranische Außenminister in Islamabad erwartet werde, wo es eine zweite Gesprächsrunde zwischen Teheran und Washington geben könnte. Daraufhin gaben die Ölpreise zuletzt wieder etwas nach.
Der Broker IG taxierte den Auswahlindex Nasdaq 100 rund eine Stunde vor dem Börsenstart 1,3 Prozent höher auf 27.137 Punkte. Tags zuvor war er erstmals in seiner Geschichte über 27.000 Punkte gestiegen, bevor Gewinnmitnahmen für einen etwas schwächeren Schlussstand sorgten. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial dürfte indes 0,3 Prozent tiefer auf 49.320 Punkte starten. Er besteht überwiegend aus Standardwerten, also Aktien traditioneller Industriebranchen.
All jene, die geglaubt hätten, der KI-Boom sei beendet, seien angesichts der starken Berichte aus der Chipbranche nun wohl eines Besseren belehrt worden, sagte ein Marktkenner. Die Gewinnentwicklung in der Branche sei atemberaubend und das Angebot hinke der exorbitanten Nachfrage nach Halbleitern deutlich hinterher.
So dürfte die Intel -Aktie erstmals seit rund 26 Jahren wieder ein Rekordhoch erreichen. Das Papier des Chipkonzerns wird mit einem Kurssprung um 26,5 Prozent auf 84,45 US-Dollar erwartet. Ihre letzte Bestmarke datiert aus dem Jahr 2000 und lag etwas unter 76 Dollar. Wegen der boomenden Halbleiter-Nachfrage im Zuge des KI-Ausbaus übertraf Intel die Wall-Street-Erwartungen deutlich. Im vergangenen Quartal seien sogar zuvor abgeschriebene Lagerbestände noch verkauft worden, sagte Finanzchef David Zinsner dem US-Sender CNBC. Auch Preissteigerungen hätten durchgesetzt werden können. Die Umsatzprognose für das laufende Jahr wurde deutlich angehoben.
MaxLinear sprangen zugleich um knapp 53 Prozent nach oben, denn auch das Unternehmen für elektronische Hardware begeisterte mit einem starken Quartal und höher gestecktem Umsatzziel für das zweite Quartal.
Procter & Gamble überzeugte mit besser als erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal, wobei die Beauty-Sparte des Konsumgüterkonzerns der Treiber war. Die im Dow zu findende Aktie legte vor dem Börsenstart um 4,0 Prozent zu.
Comfort Systems USA gewannen vorbörslich 6,0 Prozent. Auch das Unternehmen für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik übertraf mit seinem Umsatz im ersten Quartal die Erwartungen der Wall Street.
Eine Aufnahme der Bewertung von Hims & Hers Health durch die US-Bank JPMorgan mit "Overweight trieb die Aktie des Telemedizin-Unternehmens außerdem vorbörslich um 3,8 Prozent hoch. Analyst Cory Carpenter schrieb, dass das Unternehmen eine "führende Direktvertriebsplattform im Gesundheitswesen mit 2,5 Millionen Abonnenten in verschiedenen Fachbereichen (...) und einer wachsenden Zahl internationaler Märkte" sei. Dazu zähle auch der Bereich Gewichtsabnahme, dessen Ausblick seit dem Ende von Lieferengpässen unsicher geworden sei. Die kürzlich geschlossene Partnerschaft mit Novo Nordisk könnte aber einen Wendepunkt markieren./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +25,28 % und einem Kurs von 71,57 auf Tradegate (24. April 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -5,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 116,30 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6600 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 272,22DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 9 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +627,91 %/+866,66 % bedeutet.
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Dividenden-Depot vonHS im März 2026
https://www.lkz.de/lokales/kultur-lokal_artikel,-mehr-euphor…
Die im Februar 2026 ausgebliebene Ausschüttung von Petroleo Brasileiro SA wurde am 05.03.2026 nachgezahlt (13 Tage verspätet). Zusätzlich ging auch die reguläre März-Dividende – diesmal mit rund zehn Tagen Verzögerung – noch im selben Monat ein. Dadurch ist im Ausschüttungsdiagramm gut zu erkennen, dass Petrobras nach längerer Zeit wieder den größten Anteil an den Monatseinnahmen stellt. Zusammen mit dem Bruchstückverkauf bei Reckitt Benckiser Plc. ergab sich ein deutlich positiver Jahresvergleich der Nettoeinnahmen.
Die im Vormonat zu spät vorgenommene Umbuchung führte zu -0,07 € Überziehungszinsen. Ansonsten entwickelten sich insbesondere die Dividenden sehr positiv. Erhöhungen stellte ich bei folgenden Aktien fest:
- Enbridge Inc. erhöhte um +0,0275 can-$ (+2,92%) auf 0,97 can-$.
- 3M Co. erhöhte um +0,05 USD (+6,85%) auf 0,78 USD
- Equinor ASA erhöhte um +1,5249 NOK (+61,00%)
- NextEra Energy Inc. erhöhte um +0,0567 USD (+10,01%) auf 0,6232 USD
Kürzungen gab es bei diesem Wertpapier:
- LyondellBasell Industries N.V. reduzierte um -0,68 USD (-49,64%) auf 0,69 USD- und der Kurs drehte nach oben...?!!
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20260418210134-20260331-quelle-kapitaleinkuenfte.jpg
- (--) Dow Inc. +82,32%,
- (--) LyondellBasell Industries N.V. +78,43%,
- (--) Equinor ASA +74,62%.
- (2.) Saipem SpA +64,18% und
- (--) Petroleo Brasileiro SA +58,44%.
Aus den bisherigen TOP-5 herausgefallen sind: Hafnia Ltd. (4.) jetzt Platz 11 mit +44,29%, TKMS AG & Co. KGaA (3.) jetzt Platz 12 mit +36,31%, CMB.Tech NV (1.) jetzt Platz 15 mit +33,50% sowie Marubeni Corp. (5.) jetzt Platz 16 mit +33,18%.
- (--) Takkt AG -29,86%
- (4.) Carbios SA -27,35%
- (--) Deutsche Pfandbriefbank AG -26,71%
- (--) Flowers Foods Inc. -25,00%
- (2.) PayPal Holdings Inc. -23,29%
Weitere Veränderungen: Triple Point Venture Growth BDC Corp. (5.) jetzt Platz 9 mit -20,34%, Lincoln National Corp. (1.) jetzt Platz 11 mit -19,30% und International Business Machines Corp. (3.) jetzt Platz 12 mit -19,19% jeweils von unten.
Hinweis: Bei meinen Sparplan-Investitionen weise ich transparenterweise darauf hin, dass diese Performance nicht alle Anteilsscheine und Bruchstücke dieser Wertpapiere voll mitmachen und ohne Dividenden/Ausschüttungen angegeben sind. Das genaue Ausrechnen kann ich leider nicht. Deshalb sind hier einfach die prozentualen Veränderungen seit 01.01.2025 unabhängig vom Zugang des Wertpapiers zum Depot gemäß comdirect angegeben.
- 1. (2.) DWS Group GmbH & Co. KGaA (7,21%)
- 2. (1.) Bilfinger SE (7,15%)
- 3. (4.) BASF SE (5,97%)
- 4. (3.) Allianz SE (5,87%)
- 5. (5.) Pampa Energia SA ADR (5,30%)
Für den April erwarte ich einen klassischen Dividendenmonat mit deutlich steigenden Ausschüttungen. Gleichzeitig bleibt die geopolitische Lage der wichtigste Risikofaktor für die weitere Entwicklung.
Für Alle, welche noch dabei sind: Legal & General Aktie WKN: 851584 ISIN: GB0005603997
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20260417175710-leg-26-04.png
Britischer Fondsgigant L&G strebt Verdoppelung des Asien-Geschäfts an, so der CEO
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/britischer-fondsgigant-l-g-strebt-verdoppelung-des-asien-geschaefts-an-so-der-ceo-ce7e50dcda8afe24
Großbritanniens größter Asset Manager Legal & General beabsichtigt, sein verwaltetes Vermögen in Asien auf rund 500 Milliarden Dollar zu verdoppeln. Dies ist Teil einer Strategie zum Ausbau des internationalen Geschäfts, wie CEO Antonio Simoes am Montag gegenüber Reuters erklärte.
Asien ist der am schnellsten wachsende internationale Markt der Gruppe und soll eine Schlüsselrolle bei dem Ziel spielen, das internationale verwaltete Vermögen (AUM) bis 2028 auf mehr als 50 % des Portfolios zu steigern, gegenüber etwa 43 % im vergangenen Jahr, so Simoes.
Der Fonds- und Versicherungskonzern verwaltet derzeit Vermögenswerte in Höhe von 244 Milliarden Dollar von asiatischen Kunden bei einem weltweiten AUM von 1,6 Billionen Dollar.
"Wir sind für Asien derzeit sehr optimistisch gestimmt", sagte er. Die Gruppe beschäftigt in der Region mehr als 50 Mitarbeiter.
Die Aktien von L&G blieben während der Amtszeit von Simoes hinter inländischen Konkurrenten wie Aviva zurück, während er versuchte, die Investoren von den Vorzügen seiner Strategie zu überzeugen. Simoes, der 2024 zum CEO ernannt wurde, hat versprochen, die Performance zu verbessern und die Renditen für die Aktionäre durch eine Vereinfachung des 190 Jahre alten britischen Konzerns zu steigern.
Geopolitische Spannungen und Marktschwankungen im Zuge des Iran-Konflikts verstärken laut Simoes die Nachfrage asiatischer Kunden nach globaler Diversifizierung über Anlageklassen und Regionen hinweg.
"Was die Märkte derzeit einpreisen, ist eine Deeskalation des Konflikts", sagte er.
WEALTH MANAGEMENT ALS NÄCHSTE ETAPPE
Der Wealth-Management-Markt sei nun die "nächste Etappe" für das Unternehmen in Asien, sagte Simoes, nachdem die Präsenz zunächst bei Staatsfonds, Pensionskassen und anderen institutionellen Kunden aufgebaut wurde.
L&G plant den Aufbau weiterer Vertriebspartnerschaften, um wohlhabende Investoren in Asien zu erreichen, erklärte er gegenüber Reuters in Hongkong, wo sich eines der fünf Büros in der Region befindet. Die weiteren Standorte sind Singapur, Festlandchina, Tokio und Australien.
Der Vorstoß in das asiatische Wealth Management gewinnt bereits an Fahrt, sagte er. Eine Partnerschaft mit der J.P. Morgan Private Bank habe innerhalb eines Jahres mehr als 1 Milliarde Dollar von asiatischen Kunden eingeworben.
Die globale "Unconstrained Bond"-Strategie - ein flexibler Rentenfonds, der sich freier an den Märkten bewegen kann als eine traditionelle Strategie -, die über die United Overseas Bank in Singapur vertrieben wird, ist ebenfalls auf über 1 Milliarde Dollar angewachsen.
Laut Simoes befinden sich nach der Übernahme einer 75 %-Beteiligung an dem Private-Market-Spezialisten Proprium Capital Partners auch Strategien für Privatmarktanlagen für Asien in der Pipeline.
Das Wachstum werde nicht zu Lasten der Margen gehen, so Simoes. Das Unternehmen strebe bis 2028, idealerweise schon früher, eine durchschnittliche Ertragsmarge von mehr als 10 Basispunkten an, gegenüber aktuell 9 Basispunkten.
Weiterhin gutes gelingen, Gruss RS