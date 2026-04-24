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    Aktien New York Ausblick

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    Nasdaq mit weiterer Rekordrally - Intel begeistert

    Für Sie zusammengefasst
    • Nasdaq-Rally durch KI-Ergebnisse drängt Iran-Sorgen
    • Intel steuert auf Rekordhoch wegen starker Quartale
    • Ölpreise sanken nach Aussicht auf US-Iran-Gespräche
    Aktien New York Ausblick - Nasdaq mit weiterer Rekordrally - Intel begeistert
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordrally der überwiegend mit Technologie-Aktien bestückten Nasdaq-Börse dürfte sich am Freitag fortsetzen. Durch KI getriebene starke Quartalszahlen und Ausblicke aus der Branche drängten Sorgen über die Hängepartie im Iran-Krieg zurück. Zudem bleibt die Hoffnung auf weitere Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran.

    Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte ein mit der Angelegenheit vertrauter Beamter, dass der iranische Außenminister in Islamabad erwartet werde, wo es eine zweite Gesprächsrunde zwischen Teheran und Washington geben könnte. Daraufhin gaben die Ölpreise zuletzt wieder etwas nach.

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    Der Broker IG taxierte den Auswahlindex Nasdaq 100 rund eine Stunde vor dem Börsenstart 1,3 Prozent höher auf 27.137 Punkte. Tags zuvor war er erstmals in seiner Geschichte über 27.000 Punkte gestiegen, bevor Gewinnmitnahmen für einen etwas schwächeren Schlussstand sorgten. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial dürfte indes 0,3 Prozent tiefer auf 49.320 Punkte starten. Er besteht überwiegend aus Standardwerten, also Aktien traditioneller Industriebranchen.

    All jene, die geglaubt hätten, der KI-Boom sei beendet, seien angesichts der starken Berichte aus der Chipbranche nun wohl eines Besseren belehrt worden, sagte ein Marktkenner. Die Gewinnentwicklung in der Branche sei atemberaubend und das Angebot hinke der exorbitanten Nachfrage nach Halbleitern deutlich hinterher.

    So dürfte die Intel -Aktie erstmals seit rund 26 Jahren wieder ein Rekordhoch erreichen. Das Papier des Chipkonzerns wird mit einem Kurssprung um 26,5 Prozent auf 84,45 US-Dollar erwartet. Ihre letzte Bestmarke datiert aus dem Jahr 2000 und lag etwas unter 76 Dollar. Wegen der boomenden Halbleiter-Nachfrage im Zuge des KI-Ausbaus übertraf Intel die Wall-Street-Erwartungen deutlich. Im vergangenen Quartal seien sogar zuvor abgeschriebene Lagerbestände noch verkauft worden, sagte Finanzchef David Zinsner dem US-Sender CNBC. Auch Preissteigerungen hätten durchgesetzt werden können. Die Umsatzprognose für das laufende Jahr wurde deutlich angehoben.

    MaxLinear sprangen zugleich um knapp 53 Prozent nach oben, denn auch das Unternehmen für elektronische Hardware begeisterte mit einem starken Quartal und höher gestecktem Umsatzziel für das zweite Quartal.

    Procter & Gamble überzeugte mit besser als erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal, wobei die Beauty-Sparte des Konsumgüterkonzerns der Treiber war. Die im Dow zu findende Aktie legte vor dem Börsenstart um 4,0 Prozent zu.

    Comfort Systems USA gewannen vorbörslich 6,0 Prozent. Auch das Unternehmen für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik übertraf mit seinem Umsatz im ersten Quartal die Erwartungen der Wall Street.

    Eine Aufnahme der Bewertung von Hims & Hers Health durch die US-Bank JPMorgan mit "Overweight trieb die Aktie des Telemedizin-Unternehmens außerdem vorbörslich um 3,8 Prozent hoch. Analyst Cory Carpenter schrieb, dass das Unternehmen eine "führende Direktvertriebsplattform im Gesundheitswesen mit 2,5 Millionen Abonnenten in verschiedenen Fachbereichen (...) und einer wachsenden Zahl internationaler Märkte" sei. Dazu zähle auch der Bereich Gewichtsabnahme, dessen Ausblick seit dem Ende von Lieferengpässen unsicher geworden sei. Die kürzlich geschlossene Partnerschaft mit Novo Nordisk könnte aber einen Wendepunkt markieren./ck/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

    Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +25,28 % und einem Kurs von 71,57 auf Tradegate (24. April 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -5,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 116,30 Mrd..

    Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 272,22DKK. Von den letzten 9 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 9 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +627,91 %/+866,66 % bedeutet.




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