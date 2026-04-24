AIXTRON Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 24.04.2026

Die AIXTRON Aktie konnte bisher um +5,04 % auf 47,86€ zulegen. Das sind +2,30 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AIXTRON Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,76 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 47,86€, mit einem Plus von +5,04 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die AIXTRON Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +128,16 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +17,30 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +42,87 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +178,27 % gewonnen.

Während AIXTRON heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,17 %. Damit gehört AIXTRON heute zu den auffälligeren Werten.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,30 % 1 Monat +42,87 % 3 Monate +128,16 % 1 Jahr +349,80 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Stand: 24.04.2026, 15:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von AIXTRON: positive Fundamentaldaten (TI‑Umsatz, Supplier‑Award, Opto-/AI‑Kunden), starke Gewinnmitnahmen (Teilverkäufe bei ca. 44 €), technische Warnsignale und erwartete Korrektur (evtl. Rückkauf

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,41 Mrd.EUR € wert.

EQS Voting Rights Announcement: AIXTRON SE AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 24.04.2026 / 14:00 CET/CEST Dissemination of a Voting …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

EQS Voting Rights Announcement: AIXTRON SE AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 24.04.2026 / 10:00 CET/CEST Dissemination of a Voting …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,21 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +1,62 %.

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Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.