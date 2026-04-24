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    Besonders beachtet!

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    AIXTRON Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 24.04.2026

    Am 24.04.2026 ist die AIXTRON Aktie, bisher, um +5,04 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Besonders beachtet! - AIXTRON Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 24.04.2026
    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    Wie hat sich die AIXTRON-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die AIXTRON Aktie konnte bisher um +5,04 % auf 47,86 zulegen. Das sind +2,30  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AIXTRON Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,76 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 47,86, mit einem Plus von +5,04 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die AIXTRON Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +128,16 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +17,30 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +42,87 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +178,27 % gewonnen.

    Während AIXTRON heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,17 %. Damit gehört AIXTRON heute zu den auffälligeren Werten.

    AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +17,30 %
    1 Monat +42,87 %
    3 Monate +128,16 %
    1 Jahr +349,80 %
    Stand: 24.04.2026, 15:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung von AIXTRON: positive Fundamentaldaten (TI‑Umsatz, Supplier‑Award, Opto-/AI‑Kunden), starke Gewinnmitnahmen (Teilverkäufe bei ca. 44 €), technische Warnsignale und erwartete Korrektur (evtl. Rückkauf

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Zur AIXTRON Diskussion

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,41 Mrd.EUR € wert.

    AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: AIXTRON SE AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 24.04.2026 / 14:00 CET/CEST Dissemination of a Voting …

    Börsen Update Europa - 24.04. - TecDAX stark +1,70 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: AIXTRON SE AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 24.04.2026 / 10:00 CET/CEST Dissemination of a Voting …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,21 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +1,62 %.

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    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    +4,79 %
    +17,22 %
    +41,76 %
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    +354,96 %
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    +155,56 %
    +1.046,38 %
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    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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