VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF im Überblick

Dividenden sind bei Anlegern gerade auch in volatilen Börsenphasen gefragt – das Zusatzeinkommen kann je nach Strategie vielleicht doch über die ein oder andere Kursschwäche hinwegtrösten.

Wer nicht auf Einzel-Aktien setzen möchte oder eine Ergänzung zu bereits im Depot befindlichen Dividenden-Titeln sucht, findet auch verschiedene ETFs, die entsprechende dividenden-fokussierte Indizes nachbilden.

Bei SMARTBROKER+ zählt der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (ISIN: NL0011683594) zuverlässig mit zu den beliebtesten ETFs überhaupt.

Das Portfolio – das steckt drin

Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF ist eine Nachbildung des Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Darin enthalten sind Aktien aus den Industrieländern, die konstante Dividenden versprechen. Zu den aktuell 100 enthaltenen Titeln zählen laut Factsheet Werte wie zum Beispiel Exxon Mobil, Verizon, Roche Holding, Shell oder auch Allianz. Nach Ländern dominieren die USA mit aktuell rund 25 Prozent Anteil am Portfolio bzw. Index, danach folgen das Vereinigte Königreich, Frankreich, die Schweiz und Deutschland. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für die letzten 12 Monate gibt der Anbieter im Factsheet mit 15,56 an (Stand: 31. März 2026).

5-Jahres-Chart, Zeitraum: 24.04.2021 - 24.04.2026, Quelle: wallstreetONLINE, Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Erträge.

Wichtige Eckdaten

Aufgelegt wurde der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF am 23. Mai 2016. Das Volumen beträgt aktuell rund 7.178,9 Millionen Euro. Die Replikationsmethode ist physisch, d.h. die im Index enthaltenen Werte werden nicht durch Tauschgeschäfte, sondern eben physisch im ETF nachgebildet. Ebenfalls interessant: Erträge werden vierteljährlich ausgeschüttet.

Für wen könnte dieser Dividenden-ETF geeignet sein?

Mit seiner breiten Streuung und der Abbildung dividendenstarker Unternehmen aus den Industrieländern bietet der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF die Chance auf regelmäßige, vierteljährliche Erträge und kann somit eine attraktive Beimischung zu einem diversifizierten Depot sein. Wer also zum Beispiel bereits einen Welt-ETF im Portfolio hat, findet mit dem VanEck-ETF eine spannende Ergänzung, da der Fokus hier klar auf dividendenstarken Titel liegt. Während klassische Welt-ETFs auch viele Tech-Konzerne umfassen, dominieren im VanEck-ETF Unternehmen mit attraktiver Dividendenpolitik wie etwa Finanzdienstleister, Energie, Gesundheitswesen oder Telekommunikation.

Mit einer TER von 0,38 Prozent sind die laufenden Kosten zwar nicht ganz am unteren Rand – zumal viele ETF-Anbieter derzeit ihre Gesamtkosten senken –, die Performance deckt die Kosten aber allemal ab.

Welche Risiken gibt es?

Der Anbieter führt als Hauptrisiken das Fremdwährungsrisiko sowie das Aktienmarktrisiko an – beides kann für Anleger zu Verlusten führen. Unvorhergesehene Kurseinbrüche sollten ohnehin bei allen Engagements am Aktienmarkt in die Risikoabwägung einbezogen werden. Als Schwäche könnte man zudem werten, dass die Fokussierung auf dividendenstarke Unternehmen beispielsweise die Technologie-Branche eher außen vor lässt – denn hier werden Gewinne eher in Wachstum und Innovation gesteckt und eben weniger an Aktionäre ausgekehrt. Sollte es in der Tech-Branche an der Börse also wieder einmal steil nach oben gehen, kann der VanEck-ETF nicht profitieren. Auch dies sollten Anleger im Hinterkopf behalten. Um solche Besonderheiten auszugleichen, sollten verschiedene Anlagekonzepte, Assetklassen und auch Anlageregionen oder Anbieter im Depot miteinander kombiniert und das Anlagekapital unbedingt breit gestreut werden.

Die vollständigen Verkaufsunterlagen sind in deutscher und/oder englischer Sprache in der SMARTBROKER+ App auf der Profil-Seite des ETFs unter dem Info-Tab erhältlich.

Fazit: Anleger, die einen soliden Dividenden-ETF mit regelmäßigen Ausschüttungen und langjähriger Wertentwicklungshistorie suchen, könnten hier fündig werden. Sich alternativ 100 dividendenstarke Einzelaktien ins Depot zu legen, um eine entsprechende Streuung zu erzielen, dürfte in der Praxis kaum realisierbar sein.

Den VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF gibt es bei SMARTBROKER+ ab 0 Euro Ordergebühr über gettex (ab 500 Euro pro Trade, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten).

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Disclaimer

Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser und jeder Leserin sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.