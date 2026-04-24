Jetzt fallen die Whiskey-Preise! Ist das ein Kauf-Signal für Spirituosen-Aktien?

Danach wendete sich das Blatt und die Produktion wurde wieder rückläufig: 2024 lag die Produktion noch bei rund 1,08 Milliarden Litern.

Laut Daten des US-Finanzministeriums produzierten amerikanische Whiskey-Brennereien 2019 rund 825 Millionen Liter Whiskey und erreichten 2023 einen Höchststand von etwa 1,13 Milliarden Litern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Alkoholindustrie in den USA sieht sich in allen Spirituosenkategorien derzeit mit Gegenwind konfrontiert. Zwar greifen einige Konsumenten vermehrt zu höherwertigen Spirituosen, doch der Gesamtkonsum ist massiv rückläufig.

Auch der Export ist rückläufig, was auch an den US-Zöllen liegt. In den USA sind die Exportumsätze breitflächig gesunken, und zwar um 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die aktuellsten Daten des US-Finanzministeriums zeigen, dass amerikanische Whiskeybrennereien 2025 28 Prozent weniger produzieren haben als im gleichen Zeitraum im Jahr 2024. Dies ist sogar niedriger als 2019.

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Im Dezember kündigte der Bourbon-Riese Jim Beam, im Besitz des japanischen Getränkekonzerns Suntory Holdings, eine einjährige Produktionspause in seinem Hauptwerk an. Diageo hatte im vergangenen September dasselbe getan und die Produktion gestoppt.

Derzeit fährt man also die Produktion zurück, um die Lagerbestände nicht noch mehr anwachsen zu lassen. Das könnte eine intessante Zeit für Whiskey-Sammler sein, oder auch ein guter Moment, sich die Aktien der großen Spirituosen-Hersteller wie Diageo auf die Watchlist zu setzen.

Sollte sich die Nachfrage nach Premium-Spirituosen in den kommenden Quartalen normalisieren, könnten die aktuell gedrückten Bewertungen von Unternehmen wie Diageo oder Brown-Forman wieder attraktiver werden.

Für langfristig orientierte Anleger entsteht jetzt ein potenzielles Einstiegsfenster in einen defensiven Konsumsektor mit historisch stabilen Cashflows und soliden Dividenden.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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