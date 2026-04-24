🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDiageo AktievorwärtsNachrichten zu Diageo

    Diageo & Co.

    861 Aufrufe 861 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jetzt fallen die Whiskey-Preise! Ist das ein Kauf-Signal für Spirituosen-Aktien?

    Große Spirituosen-Hersteller müssen die Produktion stoppen: Die Lagerhäuser sind mit Whiskey sind voll. Zeit, sich die Aktien genauer anzusehen.

    Für Sie zusammengefasst
    Diageo & Co. - Jetzt fallen die Whiskey-Preise! Ist das ein Kauf-Signal für Spirituosen-Aktien?
    Foto: Unsplash

    Laut Daten des US-Finanzministeriums produzierten amerikanische Whiskey-Brennereien 2019 rund 825 Millionen Liter Whiskey und erreichten 2023 einen Höchststand von etwa 1,13 Milliarden Litern. 

    Danach wendete sich das Blatt und die Produktion wurde wieder rückläufig: 2024 lag die Produktion noch bei rund 1,08 Milliarden Litern. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Pernod-Ricard SA!
    Long
    61,52€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 13,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    70,28€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 12,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Alkoholindustrie in den USA sieht sich in allen Spirituosenkategorien derzeit mit Gegenwind konfrontiert. Zwar greifen einige Konsumenten vermehrt zu höherwertigen Spirituosen, doch der Gesamtkonsum ist massiv rückläufig. 

    Auch der Export ist rückläufig, was auch an den US-Zöllen liegt. In den USA sind die Exportumsätze breitflächig gesunken, und zwar um 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

    Die aktuellsten Daten des US-Finanzministeriums zeigen, dass amerikanische Whiskeybrennereien 2025 28 Prozent weniger produzieren haben als im gleichen Zeitraum im Jahr 2024. Dies ist sogar niedriger als 2019.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Im Dezember kündigte der Bourbon-Riese Jim Beam, im Besitz des japanischen Getränkekonzerns Suntory Holdings, eine einjährige Produktionspause in seinem Hauptwerk an. Diageo hatte im vergangenen September dasselbe getan und die Produktion gestoppt.

    Diageo

    +0,12 %
    -0,02 %
    +6,57 %
    -12,44 %
    -30,69 %
    +213,63 %
    ISIN:GB0002374006WKN:851247
    Diageo direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Derzeit fährt man also die Produktion zurück, um die Lagerbestände nicht noch mehr anwachsen zu lassen. Das könnte eine intessante Zeit für Whiskey-Sammler sein, oder auch ein guter Moment, sich die Aktien der großen Spirituosen-Hersteller wie Diageo auf die Watchlist zu setzen.

    Sollte sich die Nachfrage nach Premium-Spirituosen in den kommenden Quartalen normalisieren, könnten die aktuell gedrückten Bewertungen von Unternehmen wie Diageo oder Brown-Forman wieder attraktiver werden.

    Für langfristig orientierte Anleger entsteht jetzt ein potenzielles Einstiegsfenster in einen defensiven Konsumsektor mit historisch stabilen Cashflows und soliden Dividenden.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 17,71£, was eine Steigerung von +20,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Diageo & Co. Jetzt fallen die Whiskey-Preise! Ist das ein Kauf-Signal für Spirituosen-Aktien? Große Spirituosen-Hersteller müssen die Produktion stoppen: Die Lagerhäuser sind mit Whiskey sind voll. Zeit, sich die Aktien genauer anzusehen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     