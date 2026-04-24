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    Horizon Capital gewinnt bei den Real Deals Private Equity Awards 2026 den Preis für die „CEE-Deal des Jahres" für die Transaktion zwischen Datagroup, Volia und Lifecell

    Horizon Capital gewinnt bei den Real Deals Private Equity Awards 2026 den Preis für die „CEE-Deal des Jahres für die Transaktion zwischen Datagroup, Volia und Lifecell
    Foto: adobe.stock.com

    KIEW, Ukraine, 24. April 2026 /PRNewswire/ -- Horizon Capital, eine führende Private-Equity-Gesellschaft in den aufstrebenden Märkten Europas mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Milliarden US-Dollar, fühlt sich geehrt, für ihre wegweisende Telekommunikationstransaktion zwischen Datagroup, Volia und Lifecell den „Real Deals Private Equity Award 2026" in der Kategorie „Deal des Jahres in Mittel- und Osteuropa" gewonnen zu haben. Dies ist bereits das zweite Mal in der Unternehmensgeschichte, dass Horizon Capital die Auszeichnung „CEE-Deal des Jahres" gewonnen hat; Partner Dmytro Boroday nahm den Preis bei der Veranstaltung in London, Großbritannien, entgegen.

    Das Team von Horizon Capital bei der Verleihung der Real Deals Awards in London

    Die „Real Deals Private Equity Awards" haben sich im Laufe von 25 Jahren zur renommiertesten und etabliertesten Auszeichnung in der europäischen Private-Equity-Branche entwickelt. Jedes Jahr kommen 1.000 einflussreiche Persönlichkeiten der Branche zusammen, um die Fondsmanager und Berater zu feiern, die in den vergangenen 12 Monaten einen herausragenden Beitrag geleistet haben. Alle Einreichungen werden von einer Expertenjury aus Branchenführern bewertet, und die Auszeichnungen werden auf der Grundlage von Verdiensten, Leistungen und der Qualität der Einreichungen vergeben.

    Lenna Koszarny, Gründungspartnerin und Chief Executive Officer von Horizon Capital, sagte:Der Real Deals Award würdigt alle, die zum Erfolg dieser Transaktion beigetragen haben, darunter die Führungskräfte und Teams von Datagroup, Volia und Lifecell, unseren außergewöhnlichen CEO Mykhaylo Shelemba, den Telekommunikations- und Technologie-Visionär Xavier Niel und das NJJ-Team, das Horizon Capital-Deal-Team unter der Leitung von Partner Dmytro Boroday sowie die EBRD, die IFC und die Europäische Kommission, ohne die diese Transaktion nicht möglich gewesen wäre. Wir teilen diese Auszeichnungen mit der Ukraine, um die Stärke, Entschlossenheit und Widerstandsfähigkeit des Landes und seiner Bevölkerung zu feiern, deren Tatendrang, Entschlossenheit und Unternehmergeist es ermöglichen, selbst unter den schwierigsten Umständen erstklassige Investitionsergebnisse zu erzielen. Der Erfolg der DVL-Telecom-Transaktion hat uns dazu inspiriert, noch weiter zu gehen und unseren neuen, auf den Wiederaufbau ausgerichteten Catalyst Fund zu lancieren, um ähnliche Transaktionen zu wiederholen und Milliarden in die Ukraine zu holen. Dabei arbeiten wir mit internationalen strategischen Investoren und globalen Fonds zusammen, um deren Markteintritt in der Ukraine zu beschleunigen und zum Wiederaufbau, zur Erneuerung und zur Revitalisierung der strategischen Sektoren der Ukraine beizutragen, darunter Energie, digitale Infrastruktur, Bauwesen und mehr." 

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