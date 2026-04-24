Redwood AI: Reactosphere-Update stärkt die KI-Kommerzialisierung
Redwood AI treibt mit Reactosphere die digitale Chemikalienbeschaffung voran und verknüpft globale Lieferantendaten mit kundenspezifischen Anforderungen.
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- Redwood AI kündigt ein bedeutendes Update der Chemikalienpreis- und -verfügbarkeitsfunktionen seiner KI‑gestützten Plattform „Reactosphere“ an; das Projekt wird teilweise durch Beratung und bis zu 75.000 $ Fördermittel des NRC IRAP (Redwood AI Operations Inc.) für den Zeitraum 01.05.2025–31.03.2026 unterstützt.
- Die erweiterte „Vendor Intelligence“ überwacht Preise und Verfügbarkeit bei mehr als 90 globalen Anbietern, um alternative Lieferanten früher zu identifizieren, Lieferengpässe zu reduzieren und die Beschaffungsresilienz zu stärken.
- Reactosphere kann externe Lieferantensignale mit internen Kundendaten (Preis-, Verfügbarkeits- und Bestandsdaten) integrieren, wodurch individuellere und kontextbezogene Beschaffungsentscheidungen möglich werden.
- Neue Filterfunktionen erlauben Auswertungen nach Anbieter, Region und unternehmensspezifischen Beschaffungsbedingungen (z. B. Zölle, Lieferzeiten, Logistik), um praktikable Alternativen unter realen grenzüberschreitenden Bedingungen zu vergleichen.
- Strategische Positionierung und Kooperationen: Zielkunden sind Pharmaunternehmen, CDMOs, Forschungseinrichtungen sowie Verteidigungs-/Sicherheitsanwendungen; zusätzlich vermeldet Redwood Cloud‑Upgrades und Partnerschaften (u. a. BIO‑Europe Spring 2026, Mitacs‑Projekt mit UBC/Quantum Algorithms Institute und Kooperation mit dem Brent Page Lab zur Alzheimer‑Forschung).
- Hinweis auf Marketingcharakter und Risiken: Die Mitteilung ist eine bezahlte Marketinginformation der MCS Market Communication Service GmbH mit ausgewiesenen Interessenkonflikten; Redwood AI gilt als risikoreiches Early‑Stage/Micro‑Cap‑Unternehmen – keine Anlageberatung.
Der Kurs von Redwood AI lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,6700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,07 % im
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